Vulgarna pisma sejejo strah med prebivalci idilične angleške vasice

Vsi tisti, ki ste gledali priljubljeno angleško televizijsko kriminalno nadaljevanko Umori na podeželju (Midsomer Murders), ste se najbrž včasih podzavestno spraševali, kako je mogoče, da so scenaristi mirno in zaspano angleško podeželje spremenili v eno najbolj nevarnih in smrtonosnih angleških pokrajin (Midsomer je sicer izmišljena angleška pokrajina oziroma grofija), saj sta se v vsakem nadaljevanju v vasicah, kjer se sicer praviloma ne dogaja prav nič, zgodila najmanj dva umora. Seveda je bilo vse skupaj fikcija in seveda je šlo za potrebno dramatičnost nadaljevanke. Pred dnevi pa so se angleški mediji razpisali o nenavadnem dogajanju, ki je prizadelo resnično vasico Shiptonthorpe v vzhodnem Yorkshiru in vsaj malce spominja na mističnost dogajanja v priljubljeni nadaljevanki – le da za zdaj ni še nobenega trupla.

Mirno in zaspano angleško podeželje je vznemiril anonimnež. FOTO: Getty Images

V vasici na mirnem angleškem podeželju vzhodno od Leedsa, kjer živi kakšnih 500 ljudi in kjer desetletja niso obravnavali niti enega dejanja, ki bi vsaj malce zadišalo po kriminalu ali podobnem obnašanju, ki bi bilo navzkriž z zakoni in moralnimi ter etičnimi vrednotami, je za razburjenje in strah poskrbel za zdaj anonimni pisec pisem, ki jih pošilja vaščanom. Pošiljati jih je začel že pred dvema letoma in njihova vsebina je, kot so angleškim časopisom povedali nekateri prejemniki nadvse čudnih poštnih pošiljk, gnusna, vulgarna in zelo osebno žaljiva. Kot je za angleške medije povedala vaščanka, ki so jo časopisi poimenovali z izmišljenim imenom Sophie, je prvo pismo dobila decembra 2022 in seveda takoj poklicala lokalno policijo.

500 prebivalcev živi v Shiptonthorpu.

Grda debela krava

Še en primer žaljivega pisma vaščanu Shiptonthorpa FOTO: Yahoo

Sophie je takrat, ko je prejela prvo pismo – lani in letos je prejela še tri –, želela postati predsednica vaškega občinskega sveta. Nad vsebino napisanega je bila zgrožena. Anonimnež jo je obtožil, da je promiskuitetna in da je za dosego svojih političnih ciljev pripravljena moškim v postelji ustreči na vse možne načine. Ter da moškim v postelji dela nepredstavljive stvari. Na koncu ji je svetoval, naj se pridruži drugim kravam na vaškem pašniku Beverly Westwood. Pismo je poslal tudi Sophiejinemu partnerju Samu in mu napisal, naj bo pošten do sebe in si prizna, s kakšno žensko živi; pozval ga je, naj prekine Sophiejine spolne potepe, podpisal pa se je kot skrbni prijatelj, ki mu ni vseeno. Sam je za BBC povedal, da je bil resno prestrašen, saj ni vedel, komu vse je skrivnostni »moralnež« poslal pisma s podobno vsebino. Tudi on je o pošiljki, ki jo je dobil, seznanil policijo, ta pa vse do danes ni odkrila posameznika, ki je načel mirno in spokojno vzdušje, ki je do predlani vladalo v idilični angleški vasici. Od decembra 2022 je anonimnež po pisanju tabloida The Mail več kot desetim vaščanom poslal najmanj 25 pisem. Deli nekaterih so objavljeni na strani na facebooku skupine zaskrbljenih vaščanov; v enem je anonimnež neki vaščanki napisal, »da je grda debela krava, ki ne vzburja več prav nikogar. Škoda je kisika, ki ga neupravičeno jemlješ drugim, bolj dostojnim ljudem. Otroci se te ustrašijo, ko te vidijo. Upam, da te rak čim prej sreča.«

25 nesramnih pisem naj bi doslej poslal anonimni pošiljatelj.

V drugem pismu, katerega delček so objavili na facebooku, je pošiljatelj zapisal, »da upa in prosi boga za veliko dežja. Podnebne spremembe in vreme v Yorkshiru bodo poskrbeli za veliko dežja, da bo tvoja hiša pogosto poplavljena. Večina ljudi v Shiptonthorpu čaka na dež in poplave, ki bi te odplaknile, da te ne bi videli nikoli več.«

Žalitve brez kaznivega dejanja

Vas v vzhodnem Yorkshiru je bila vse do nedavnega mirna in tipična vas angleškega podeželja. FOTO: shiptonthorpepariscouncil.com

Predsednik vaške skupnosti Victor Lambert je angleškim časopisom povedal, da je v zadnjih 10 mesecih prejel devet zelo neprijetnih in nagravžnih pisem, v katerih mu je anonimni pošiljatelj med drugim zaželel, da zboli za rakom ali pa da ga povozi avtobus na regionalni cesti, ki je speljana ob vasi. »To je naravnost grozljivo in zelo neprijetno,« je povedal prvi mož Shiptonthorpa in omenil, da je bila večina pisem naslovljena na člane vaškega občinskega sveta. »To je zelo ljubka vas, brez kriminala in drugih nečednosti, toda očitno se je nekdo odločil, da bo pokvaril to idilo. Ta pisma prihajajo od zelo motene osebe,« je še dejal Lambert, ki se je zaradi nadležnih pisem trikrat obrnil na policijo, kjer pa so mu povedali, da je zelo malo možnosti, da bi odkrili avtorja in pošiljatelja pisem. Poleg tega, pravijo lokalni policisti, pisma razen žalitev in grobega jezika ne vsebujejo sledi kakšnega kaznivega dejanja. Zato niti nimajo razloga za kakšno širšo in bolj poglobljeno preiskavo.

2 leti vaščani idilične angleške vasice prejemajo vznemirljiva pisma.

Vaški svetnik Leo Hammond je povedal, da je dobil kar osem pisem, ki pa niso bila tako žaljiva in kruta kot tista, ki so jih dobivali drugi. »Je pa pisec pisem očitno obseden z mojo seksualnostjo. Ves čas je namigoval, da sem prikriti homoseksualec, kar seveda nisem. Poleg tega imam debelo kožo, a ko gre za napade na moje kolege v vaškem svetu, me to zelo razjezi in razžalosti,« je povedal novinarjem.

Po pisemskem škandalu z začetka dvajsetega stoletja so lani posneli celo črno komedijo Zlobna pisemca. FOTO: Youtube