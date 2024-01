Mladi igralec, ki navdušuje tako z igralskim talentom kot tudi z mišicami

Med drugim je igral v priljubljenem filmu Gremo mi po svoje, za vlogo v filmu Posledice je na 47. mednarodnem filmskem festivalu v Beogradu prejel nagrado za najboljšega igralca. Skrito v raju je nova slovenska serija, ki kmalu prihaja na POP TV, v glavni vlogi bo zaigral Matej. Ko se dobiva v kavarni, se najprej pogovoriva o silvestrovem in prehodu v novo leto. »Zadnji teden starega leta sem preživel v Barceloni, kjer sem se naužil sonca, se najedel dobre hrane in se spočil od napornega leta, ki je bilo za mano. V novo leto tako vstopam spočit in pripravljen na nove izzive. Zadal sem si več novoletnih zaobljub in večino jih že uresničujem.« Zaupa mi svojo željo. »Morda bi si želel še več snega, da bi bile proge za tek na smučeh še bolj izkoriščene. To je šport, nad katerim sem se zelo navdušil v zadnjih dveh letih. Za rojstni dan sem od prijateljev dobil letno karto, tako da imam zdaj še večjo motivacijo, da vsak prosti dan izkoristim za pobeg na sneg. Gre za aktivnost, pri kateri se najhitreje odklopim od stresa in si spraznim glavo, obenem pa naredim nekaj za zdravje.«

Na potovanjih reflektira

Ob kavi preletiva lansko leto in obudiva sveže spomine. »Najbolj mi bodo ostala v spominu potepanja po Parizu, Amsterdamu, Grčiji, Španiji in Dalmaciji. Odkar delam kot freelancer, imam veliko več časa zase. Prosti čas z veseljem izkoristim za pobeg na lepše. Vsako leto raje potujem, saj z odmikom od lastne države in okolja, v katerem ustvarjam, dobim večjo distanco do svojega življenja. Na potovanjih veliko lažje reflektiram, kaj mi zares pomeni in kako želim živeti.«

V zadnjih dveh letih se je navdušil nad tekom na smučeh. FOTO: Ana Gregorič

Pred koncem leta je zablestel v predstavi Pod svobodnim soncem, kjer so mu v SNG Nova Gorica zaupali vlogo Črta. »Res sem vesel, da sem bil lahko del tega projekta in da sem imel priložnost delati z Aleksandrom Popovskim, nad katerim sem navdušen. To je bil res eden izmed bolj prijetnih in mirnih študijev. Aleksandar je poskrbel za odlično vzdušje v ekipi. Z večino igralcev sem sodeloval prvič in res smo se imeli lepo. Igram vojaka, in ker nisem imel nobenega stika z vojsko, sem v času vaj gledal vojne filme, ki so mi nekako pomagali začutiti ta svet. Moj lik v predstavi pravi: 'Če bi v vojni vsi vojaki začeli razmišljati, bi bila ta vojna izgubljena.' Okoli tega sem začel graditi vlogo.« Ponujeno vlogo je takoj vzel. »Gre za enega največjih slovenskih romanov in del zgodbe se dogaja v kraju, iz katerega prihajam. Goran Vojnovič je naredil odlično dramatizacijo. Odzivi so zelo pozitivni, veliko igramo za šole. Vsebina je v časih, v katerih živimo, še kako aktualna in prav je, da nagovarjamo predvsem mlade, na katerih sloni prihodnost.«

Zadal sem si več novoletnih zaobljub in večino jih že uresničujem.

Veliko bodo v kopalkah

Na premieri drame Pod svobodnim soncem je bilo slišati vzdihljaje gledalk, saj nastopa zgoraj brez. »Glede na to, da sem moral biti v seriji Skrito v raju kar precej zgoraj brez, sem se razgaljenosti navadil in s tem nimam težav. Sem jo pa imel včasih. Še pred nekaj leti mi ni bilo prijetno na odru stati brez majice. Skozi leta sem začel bolj s ponosom nositi svoje telo in ni me sram na odru ali pred kamero stati zgoraj brez ali celo gol. Če je golota argumentirana, seveda.«

Zanima me, kako skrbi za svoje telo, in čeprav predvidevam, da vsak dan pridno športa, me preseneti. »Oh, ko bi vsaj. Zaradi natrpanega urnika s predstavami in snemanji mi žal ne uspeva telovaditi vsak dan. Bi si pa to zelo želel, saj se po vsakem treningu zelo dobro počutim. Ko je stvari preveč, nimam časa trenirati, zato vadim le takrat, ko imam prost dan. Enkrat na teden fitnes, drugače kak vzpon na hrib, pozimi smučanje, poleti plavanje. Glede prehrane žal nisem strikten. Zadnje časa pojem čisto preveč sladkorja,« se nasmehne Matej, ki se v novi seriji Skrito v raju prelevi v študenta medicine Marka Steinerja iz ugledne in dobro situirane zdravniške družine. »Veliko bomo v kopalkah, tako da bo atraktivna tudi iz tega vidika,« odgovori v smehu, ko ga podrezam, ali bo tudi tam zgoraj brez. »Čeprav smo bili nastanjeni ob morju, v idiličnem borovem gozdu, obdani z visečimi mrežami in ležalniki, je bilo snemanje zelo naporno. Snemal sem skoraj vsak dan po dvanajst ur, po koncu snemanja pa me je čakalo novih 30 strani teksta, ki sem se ga moral naučiti za naslednji dan. Časa in energije za kopanje je bilo bolj malo. So pa seveda prišli tudi prosti dnevi; izkoristil sem jih za ležanje v viseči mreži in supanje do sosednjega zaliva.«

Z Matejem Zemljičem se je pogovarjala Danica Lovenjak.

Srečno samski

Ob njem igra Gaja Filač, njuna lika se zaljubita na prvi pogled, kot smo že vajeni v telenovelah. »Mislim, da si ne bi mogel želeti bolj idealne soigralke. Oba sva bila zelo ambiciozna in si želela vsak prizor narediti čim boljši. Mislim, da imava dobro kemijo, kar se bo videlo tudi na zaslonu. Po drugi strani pa je bilo snemati z njo naporno. Bolj kot zame za ljudi v režiji in v montaži. Ko nama je popustila koncentracija, sva popadala v napade smeha, ki jih včasih nisva znala ustaviti. Toliko, kot sva se midva nasmejala med prizori, se že dolgo nisem.« V otroštvu je tudi sam poletja preživljal v kampih. »To so bile zame najboljše počitnice. Nikoli ti ni dolgčas, saj vedno najdeš družbo, ogromno je animacij, aktivnosti, vse je na dosegu roke, hkrati pa si ves čas na svežem zraku. Še pred nekaj leti sem redno kampiral, potem pa me je minilo. Kampi niso več to, kar so bili včasih. Vedno bolj se posega v naravo, gradi glampinge ... Ni več pravega stika z naravo.«

Sem srečno samski. Trenutno mi to zelo ustreza in ne iščem resne zveze.

Ena njegovih prvih simpatij se je razvila prav v kampu. »Bila je Hrvatica iz Zagreba. Jeseni je prišla potem še enkrat v Ljubljano, kjer mi je povedala, da je zveze konec. Sva pa ostala prijatelja. V stiku sva prek družbenih omrežij, vsakih nekaj let pa se dobiva na kavi in se smejiva najinim najstniškim prigodam.« Zanima me, ali je zdaj zaljubljen. Kot iz topa izstreli: »Sem srečno samski. Trenutno sem v takšnem obdobju, ko mi to zelo ustreza in ne iščem resne zveze.« O morebitnih pričakovanjih za novo leto pa: »Vsako leto pričakujem manj in se raje poskušam vse bolj prepuščati življenju. Zadal sem si veliko stvari. Intenzivno sem se začel učiti srbščine, saj sem v preteklosti dobil več ponudb na njihovem trgu, a zaradi jezikovne bariere projektov nisem sprejel. Čim več si želim potovati, se čim manj sekirati in predvsem uživati življenje.« Ob koncu pa še njegovo sporočilo: »Uživajte življenje. Čim prej udejanjite vse želje, ki jih imate. Kdo ve, kako nam bo postlano jutri.«