Romana Kranjčan: Vnukinji Elora in Rosa me radi poslušata in sta moji največji oboževalki

V predbožičnem obdobju je Romana Krajnčan izdala kar dve pesmi, za vsako generacijo eno. Božiček prihaja je za naše najmlajše in zanjo so v njenem Tržiču posneli tudi videospot z otroki, s tržiškim pevskim zborčkom. Pripravila pa je še skladbo za vse generacije oziroma vso družino, naslovila jo je Božična pesem. »Z veliko ljubezni in dobre volje sta nastali obe skladbi in verjamem, da bosta aktualni še mnogo let,« pove ob snidenju v Ljubljani sredi decembra, ko jo je praznični duh močno prevzel. »Uživam, da se dogaja, da je pestro, da sem zdrava, da mi glas dobro služi.« Veliko nastopov je imela ravno v tem času, od Kopra do Črne na Koroškem. »Pozornost v decembru je na koncertih, da sem dobro pripravljena, zdrava, notranje umirjena in zadovoljna, da se lahko razdajam in sem sproščena. Otroci zelo hitro začutijo, če kaj ne štima. Vedno znova se potrudim, da otroci prejmejo lepo in optimistično predstavo, da je lep in kakovosten tudi zvok, že več let poudarjam, da se je za otroke vredno maksimalno potruditi.«

Poročila na božič

Z navdušenjem mi pove, da ima praznike zelo rada, še posebno družinske. »Z Lojzetom nama obema družina največ pomeni, zato sva veliko časa in ljubezni posvetila družinskim vrednotam. Veliko mi pomeni, da se vsi zberemo, da se imamo radi, da si vzamemo čas za to, da smo skupaj. Zdaj, ko imata sinova že svoji družini in sta naju razveselila z vnukinjama, so družinska srečanja in prazniki še mnogo bolj živahni in prisrčni. Prazniki so zame odklop od vseh obveznosti in skrbi.«

Romana Kranjčan ima zelo rada praznike, še posebno družinske. FOTO: Igor Modic

Svojega notranjega miru pa ne išče samo med prazniki, ampak vse dni v letu. »Ko začutim, da nisem povezana sama s sabo, grem v naravo hodit, to me napolni in umiri. Potem lahko spet z lahkoto razmišljam in sem kreativna. Kreativna v vsem, kar počnem, naj bo to kuhanje kosila ali nova pesem. Tudi branje me pomiri in navdihuje.«

Ravno na božič sta se z Lojzetom poročila in zdaj praznovala 38. obletnico. »Poročila sva se v mojem rojstnem Tržiču. Takrat božič še ni bil dela prost dan in so morali vsi svatje vzeti dopust, da so naju pospremili v zakon,« se nasmeji. »Bila je nepozabna poroka, glasbena poroka, igralo nama je res mnogo glasbenikov v cerkvi in pred magistratom, tudi orkester, celoten Big Band RTV Slovenija; takratni dirigent maestro Jože Privšek nama je za poročno darilo napisal celo priredbo skladbe z naslovom Žena naj bo doma,« pove s svojim značilnim nasmeškom.

Elora in Rosa največji oboževalki

Kot rečeno, nedavno je posnela tudi skladbo za vse generacije, Božično pesem. »Že spomladi se je začela mediti ideja. Ne vem, kako to, da nisem posnela božičnih pesmi že prej, saj vsa ta leta največ nastopam prav v prazničnem decembru. Res sta obe skladbi lepo popestrili moj glasbeni program in prispevali k prazničnemu vzdušju.«

Vnukinji je obljubila pesem o zobku in miški. FOTO: Igor Modic

»Vnukinji Elora in Rosa me radi poslušata in sta moji največji oboževalki. Seveda sta jima tudi novi skladbi zelo všeč. Elori sem obljubila novo pesem o zobku in miški, ker se ji maje prvi zobek, in to bo naslednja pesem, ki jo bom posnela za ta veliki dogodek, za vse otroke.« Besedilo za pesem Božiček prihaja je delo znamenitega pesnika Ferija Lainščka, skupaj sta ustvarila tudi že več lepih šansonov. »Lani sem jih zapela z mladinskim simfoničnim orkestrom pod vodstvom dirigentke Žive Ploj Peršuh, ko smo imeli koncert in je stoječe ovacije v Križankah doživela vsa družina Krajnčan, vsak s svojimi glasbenimi točkami. S Ferijem smo ustvarili tudi knjigo s pesmimi Mišek Miško in Belamiška. Rada sodelujem z njim, saj takoj začuti, katero besedilo bi bilo zame.«

Novo je tudi to, da je pri založbi Didakta izdala knjigo z naslovom Na dvorišču ni ograje, in tudi tukaj je zgodbo oplemenitil Feri Lainšček. »Knjiga je nastala po moji glasbeni predstavi Na dvorišču, ki jo igramo že tri leta po Sloveniji in zamejstvu. Režirala jo je Ivana Djilas, koproducent je Slovensko stalno gledališče Trst, knjiga pa je nadgradnja predstave. Priložena sta ji CD in QR koda s pesmimi o petelinčku, ki je bolan, o muci, ki se rada potepa, o kužku Goldiju, o konjičku ... Pesmi pojeva s soigralcem Danielom Malalanom, posneli smo jih z odličnimi glasbeniki, glasbo pa je napisal Lojze in je v celoti etno obarvana.«

Murenčki in Huda mravljica

Otroci so se že od nekdaj radi smukali okrog nje, vseeno pa me zanima, od kod takšna strast do otroških pesmi. »Murenčke sem zapela včasih že pred kakim koncertom, ko sem bila najstnica, s skupino 12. nadstropje. Kot taborniško himno jo je najprej napisal naš bobnar Janez Hvale. Potem sem jo uvrstila na svojo kaseto s povsem drugačno priredbo, ki jo je napisal Lojze. Postala je skoraj moj zaščitni znak,« se zadovoljno nasmehne. »No, mogoče Huda mravljica še bolj. Sicer pa sem se resno posvetila ustvarjanju za otroke, ko sem prvič postala mamica. Nastali so nepozabni projekti, glasbene predstave in muzikali, albumi, odlična sodelovanja z mnogimi pesniki, glasbeniki, zbori, plesnimi šolami ... Presrečna sem, da pesmi še vedno živijo in jih zdaj prepeva že več generacij. Vse sem zbrala, tudi tiste, ki so izšle še na kaseti, in jih je zdaj mogoče poslušati na vseh digitalnih platformah. Več kot 200 jih je in zdaj so dodane nove, tega sem res vesela.«

Presrečna sem, da moje pesmi še vedno živijo in jih zdaj prepeva že več generacij.

Leto 2023 je bilo zanjo izjemno kreativno. »Spoznala sem mnogo novih prijateljev in prijaznih otrok, staršev, posnela sem 9 novih skladb za knjigo, dve novi božični, zapomnila pa si ga bom tudi po vsej žalosti, ki jo prinašajo vojne; neskončno se mi smilijo otroci in v sebi iščem upanje, da se bo svet spremenil na bolje. Zapomnila si ga bom tudi po poplavah, nesrečah ljudi, s katerimi sem zelo sočustvovala.«

Romana Krajnčan in Danica Lovenjak FOTO: Igor Modic

A vendarle z optimizmom zre v prihodnost in nam z nasmehom na obrazu sporoča: »Radi se imejmo!« Pri tem pa še doda svojo misel ob prehodu v novo leto: »Želim si, da bi se zares zavedali, kot je napisal pesnik Tone Pavček: 'Na svetu si, da gledaš sonce, na svetu si, da greš za soncem, na svetu si, da sam si sonce in da s sveta odganjaš – sence.'«