Pred dnevi so mediji objavili vest, da so nizozemske obveščevalne službe aretirale domnevnega ruskega vohuna, ki se je z lažno identiteto hotel zaposliti kot pripravnik na Mednarodnem kazenskem sodišču v Haagu. Moški, čigar pravo ime naj bi bilo Sergej Vladimirovič Čerkasov, je na Nizozemsko prišel že aprila, misleč, da bo kot pripravnik imel dostop do podatkov na Mednarodnem kazenskem sodišču (ICC), ki je prav takrat začelo preiskovati obtožbe o ruskih vojnih zločinih v Ukrajini pa tudi morebitne zločine vojne v Gruziji leta 2008. Kot pripravnik bi imel dostop do elektronske pošte sodišča, l...