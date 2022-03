Vsak premik bi lahko bil zanj usoden

Med številnimi znamenji, kapelicami, križi in drugimi sakralnimi objekti v Gornji Radgoni pripada častno mesto kužnemu znamenju v središču kraja na meji z Avstrijo. Poznogotsko kužno znamenje na parkirišču pred avtobusno postajo tvori kvadraten podstavek z močno posnetim gornjim robom, na katerem stoji ostrorobo zavit steber, ki nosi na tri strani odprto hišico z usločeno štiristrano piramidasto streho. Zadnja stranica je zaprta s polno steno, spredaj nosita streho dva balustra, ki pa sta v nasprotju z gotsko celoto že renesančno oblikovana. Na stebru je vklesana letnica 1525, plastika sedečega Kristusa pa je iz poznejšega časa. Gre za izjemen primerek kužnih znamenj iz 16. stoletja in eno najlepših tega tipa pri nas, ki pa stoji ob zelo prometni tranzitni cesti in je tudi zaradi tega že močno načeto.

Radgonsko kužno znamenje je močno načeto. Foto: Ludvik Kramberger

Ob gradnji krožišča v neposredni bližini so načrtovali njegovo premestitev, vendar je zdaj stroka odločila drugače in poltisočletna krajevna znamenitost ostaja na svojem mestu. Kot nam je potrdil radgonski župan Stanislav Rojko, so takšno odločitev sprejeli na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKD). »V projektu gradnje krožišča je bila prvotno načrtovana prestavitev kužnega znamenja na novo lokacijo, ki je bila v skladu z ZVKD Območna enota Maribor tudi že določena. Po prvih posegih (čiščenje spomenika) in pripravah na prestavitev, ki so bile izvedene v oktobru 2021, je izvajalec konservatorskih in restavratorskih del, konservatorji in statik ZVKD OE Maribor, ugotovil, da je spomenik v preveč slabem stanju ter da je premik preveč tvegan za nastanek poškodb ali celo zrušitev. Zato je bila sprejeta odločitev, da ostane na sedanjem mestu ter da se ga na tem mestu v skladu z izdanimi kulturnovarstvenimi pogoji sanira. Le tako lahko ohranimo ta spomenik kulturnozgodovinske vrednosti in njegov družbeni pomen, spomin na dogajanje v 16. stoletju, ko so med drugim tudi na območju Slovenskih goric ljudje množično umirali za kugo,« je povedal župan. Krožišče na osrednjem radgonskem križišču med Partizansko cesto ter Prešernovo in Panonsko ulico bo predvidoma zgrajeno do sredine avgusta, potem naj bi se lotili še obnove kužnega znamenja.