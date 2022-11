Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS) v sodelovanju z Mestno občino Ljubljana končuje zanimiv projekt za zaščito ptic. Velikanske steklene površine, ki odsevajo naravno okolje, so namreč zlasti v urbanih okoljih eden od pomembnejših dejavnikov smrtnosti ptic. Mnoge se vanje zaletijo s polno hitrostjo, saj prozornih ali odsevajočih površin ne prepoznajo kot ovir. Čeprav je težko oceniti, koliko ptic po večjih mestih pogine ali se močno poškoduje zaradi trka v stekleno površino, so v ZDA in Kanadi, kjer imajo ogromno nebotičnikov in drugih stavb v stekleni izvedbi, ocenili...