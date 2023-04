Večina hoče mladiča

Četrti april je svetovni dan zapuščenih živali in mnogo zavetišč po vsem svetu organizira dneve odprtih vrat. V največjem slovenskem, to je Zavetišču Ljubljana, so dneva odprtih vrat izvedli že 1. in 2. aprila. Kljub dokaj dobremu obisku pa se s posvojitvami nikogaršnjih psov in mačk ne morejo pohvaliti, saj so oddali le eno zavetiško žival.

Oddali so le eno žival. FOTO: Zavetišče Ljubljana

Vodja Zavetišča Ljubljana Tanja Ferenčak je povedala, da je oba dneva odprtih vrat obiskalo približno 300 ljubiteljev živali, veliko je bilo otrok. Zadnji so se navduševali zlasti nad predstavljenimi psi in mačkami, pri čemer jih je najbolj očarala »predstava« mlade mešanke s stafordskim terierjem Yumi. Skoraj petmesečna samička, ki se je pred številno publiko pustila tudi crkljati, pa žal ni nikogar tako navdušila, da bi se odločil za posvojitev katerega od psov. Večina jih je namreč starejših in večjih pasem, precej od trenutno 53 psov v zavetiški oskrbi pa jih je tudi v karanteni in bodo posvojljivi šele čez nekaj mesecev. Veliko je tudi takih, ki so v zavetišče prišli s težkim »nahrbtnikom« in veljajo za zahtevne za posvojitev. Zato večina raje posvaja mladiče, ki jih je lažje (re)socializirati oziroma (pre)vzgojiti.

Crkljiva Yumi iz ljubljanskega zavetišča. FOTO: Zavetišče Ljubljana

Nič bolje, pravi Ferenčakova, ni bilo v primeru mačk. Od 36 mačk in mačkonov jih je bilo za takojšnjo oddajo sicer primernih le sedem, vendar jim je uspelo oddati le eno. Potencialni posvojitelji so namreč dali vedeti, da bodo raje počakali na mačje mladičke.

89 nikogaršnjih psov in mačk je trenutno v oskrbi zavetišča Ljubljana.

Čeprav imajo v ljubljanskem zavetišču še nekaj prostora za pomladansko serijo zavrženih ali prostoživečih mačjih mladičev, pa bi bili veseli, če bi jim posvojitelji pred tem pomagali izprazniti tako bokse za mačke kot pse. V ta namen bodo angažirali tudi trenerja za pse, ki jih bo pomagal prevzgajati.