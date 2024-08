V Lurdu molili za športnike

Lurd je bil svoj čas trgovsko mesto ob vznožju Pirenejev. Od leta 1858 pa je vse prej kot to, je romarsko središče. Pred 166 leti se je revni deklici Bernardki prikazala Marija, od tedaj v mesto prihajajo množice romarjev in turistov. Lurd velja danes za osrednje krščansko romarsko središče, ki ga na leto obišče po šest milijonov romarjev. Minule dni so se tradicionalnega romanja, ki so ga organizirale tri italijanske škofije, Trst, Gorica in Videm, udeležili tudi slovenski bolniki. Ta romanja so že več kot 60 let, Slovenija pa se jim pridružuje zadnjih 16 let. Za slovenske bolnike, romarje je odgovoren gospod Miro Šlibar, ki skrbi za pastoralo bolnikov v Sloveniji. Najmlajši je bil devetletni David, najstarejši pa Peter, ki je ravno na romanju v Lurd praznoval 90 let, med udeleženci je bil tudi letošnji biseromašnik msgr. dr. Janez Ambrožič, romarje je spremljal ljubljanski pomožni škof msgr. dr. Anton Jamnik.

Peter je praznoval 90. rojstni dan kar v Lurdu. Foto: Facebook

Niso sami

»Na romanju z bolniki sem bil ze večkrat, tokrat prvič skupaj z italijanskimi romarji. Slovencev nas je bilo 50. Večina roma z avtobusi, je pa tudi čarterski polet iz Trsta. Romanje v Lurd je za bolnike in vse ostale, ki zanje skrbimo, posebno doživetje božje bližine in krepitev medsebojnega prijateljstva. Ključnega pomena je, da bolniki začutijo, da niso sami, ampak skupaj v molitvi in pogovorih doživijo, da so ljubljeni, da so potrebni in da tudi s svojo boleznijo opravljajo posebno poslanstvo,« je svoje vtise strnil škof Jamnik, ki je povedal, da so se v molitvi spomnili tudi športnikov in parašportnikov: prvi so že na olimpijskih igrah v Franciji, druge konec meseca igre še čakajo. »Molili smo zanje in navijali. Vseh smo se spomnili pri svetih mašah. Ponosni smo na naše (para)športnike, saj nastop na igrah zahteva trdo delo, napore, odpovedovanje in ekipno delo. Naj lurška Marija blagoslavlja njihove nastope. Sicer pa se v Lurdu vsak dan odvijajo duhovne olimpijske igre, ko v molitvi, zakramentih in pogovorih ljudje z vseh koncev sveta iščejo smisel svojega trpljenja in bolezni. Za starejše in tudi mlajše je nenadna huda bolezen zelo težka preizkušnja. Papež Frančišek večkrat poudari, kako je naš odnos do starejših znamenje, ali zares živimo evangelij,« je sklenil škof Jamnik.