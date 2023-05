Na črni vulkanski zemlji se žametno sveti mah. Ob zmajevem kamnu se dvigujejo suličasti listi bromelije, objema ga globoko zelenilo plazečega se fikusa ter običajno precej muhaste kalateje, ki pa tu poganja in raste. V vlago zaljubljena praprot veselo poplesava, najvišje v zrak se stegujejo pahljačasti listi palme, prevladujočo zeleno trga rdečica fitonij. Pravi tropski raj, kjer vse buhti, ki pa je pomanjšan in vanj pogledujemo skozi stekleno pregrado kozarca. Ja, prav ste prebrali, tropski raj je ujet v steklen kozarček! Potaknjence vzgaja sam. FOTO: Dejan Javornik To zamisel je pred štiri...