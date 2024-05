V Indiji potekajo najdaljše volitve na svetu

Večina svetovnih medijev je ob velikih zunanjepolitičnih temah, kot sta vojna v Ukrajini in čedalje bolj očitni genocid, ki ga Izraelci zganjajo v Gazi, bolj ali manj spregledala, da so se sredi aprila, natančneje 19., začele največje in najdaljše volitve na svetu. Gre za Indijo, kjer bodo parlamentarne volitve potekale vse do prvega junija. Skoraj 970 milijonov Indijcev, ki imajo med 1,4 milijarde tamkajšnjih prebivalcev volilno pravico, bo to pomlad v sedmih volilnih stopnjah izbiralo 543 članov spodnjega doma indijskega parlamenta Lok Sabha. Uradni rezultati naj bi bili razglašeni 4. junija.

970 milijonov Indijcev ima volilno pravico.

Indija ima klasični večinski sistem, podoben tistemu, ki je v veljavi v njeni nekdanji kolonialni gospodarici Veliki Britaniji. Razdeljena je na 543 volilnih okolišev v vseh 28 zveznih državah in sedmih zveznih ozemljih. A ker volitve ne potekajo v vsaki državi istočasno, na isti dan, kot v večini svetovnih držav, temveč je datum odvisen od posamezne zvezne države ali ozemlja, se volilni proces vleče dober mesec in pol.

Indijskemu premierju Narendri Modiju dobro kaže. FOTO: Anushree Fadnavis/Reuters

Da bi zagotovili poštene volitve in preprečili, da bi kdo glasoval večkrat, imajo elektronske naprave tri enote, ena je namenjena glasovanju, druga je nadzorna in je v pomoč volilnim funkcionarjem in nadzornikom, tretja pa izda potrdilo na papirju, ki se za okoli sedem sekund pojavi za prozornim zaslonom, tako da lahko volivec diskretno preveri, ali je vse pravilno zabeleženo, preden zdrsne v zapečateno volilno skrinjico.

Do glasov z darili

Tisti, ki je že volil, dobi označbo s črnilom, ki ga je nemogoče sprati vsaj štirinajst dni. FOTO: Himanshu Sharma/AFP

Za 543 poslanskih mest v spodnjem domu parlamenta se bo potegovalo skoraj 10.000 kandidatov, pri čemer poskuša in bo še ves maj poskušal vsak od njih v zadnjem trenutku pridobiti čim več glasov – z glasnostjo in gorečimi govori prek megafonov, pa tudi z darili, ki jih delijo v volilnih okrajih. Pripravljeni so paketi s hrano, steklenice z alkoholnimi pijačami, televizorji in celo žive živali. V nekaterih podeželskih predelih so na preteklih volitvah kandidati volivcem podarja koze, ki so za kmete veliko bolj dragocene kot zlati medaljoni, ki so jih delili v mestih. Skorajda ni kandidata, ki ne bi porabil velikega dela zakonsko dovoljenih sredstev prav za ta del kampanje. Ni treba posebej poudariti, da bodo to najdražje volitve na svetu. Na volivca bodo povprečno porabili kakšnih 12 evrov, kar je absurd v državi, v kateri okoli 60 odstotkov ljudi živi z manj kot 4 evri na dan. Skupaj naj bi v Indiji za letošnje volitve porabili kar 13,5 milijarde evrov.

Aktivista Modijeve stranke pripenjata predovolilni plakat FOTO: Tauseef Mustafa/AFP

Glede na število volivcev so mesec in pol trajajoče volitve bolj praktične, kajti prešteti 968 milijonov glasov – če bi se seveda volitev udeležili vsi upravičenci – vsekakor ni mačji kašelj. Pa tudi: indijski volilni uradniki so zelo skrbni in volišče postavijo tudi v zelo odročnih krajih, pa čeprav je tam zelo malo volivcev. Tako so na volitvah leta 2019 v dokaj odročnem nacionalnem parku Gir v zvezni državi Gudžarat postavili volilno skrinjico za samo enega volivca. Letos bodo morali volilni uradniki pešačiti kar 39 kilometrov do vasice v državi Arunahal Pradeš na severovzhodu Indije, da dobijo glas od ene tam še živeče volivke. Volišče so odprli tudi v Himalaji na 4650 metrih nadmorske višine.

4650 metrov nad morjem bo najvišje postavljena volilna skrinjica.

Še en mandat

Letošnje volitve morda niti niso najbolj zanimive, kajti vse javnomnenjske raziskave, ki so jih letošnjo pomlad objavljali indijski mediji, govorijo, da se sedanjemu predsedniku vlade Indije Narendri Modiju obeta še en, že tretji petletni mandat po vrsti. Modi je v Indiji zelo priljubljen politik, saj naj bi po eni od javnomnenjski raziskav kar 78 odstotkov Indijcev z naklonjenostjo gledalo na njegovo vodenje ene največjih držav na svetu.

78 % Indijcev z naklonjenostjo gleda na indijskega premierja Narendro Modija.

Mnogi dobri poznavalci indijske politike so si bolj ali manj enotni, zakaj je v Indiji tako popularen in zakaj se utegne tudi letos brez težav obdržati na najvišjem indijskem političnem stolčku. Je zelo karizmatičen voditelj, izjemno spreten govorec, in v Indiji je splošno sprejeto dejstvo, da je zelo delaven politik, ki mu je dobrobit države na prvem mestu. Prav tako naj ne bi poznal nepotizma in korupcije, ne nazadnje je star 73 let, nima družine in otrok, zato mu težko pripišejo kakršne koli stranpoti, ki jih politiki, ne samo indijski, tako radi uberejo. To so najbrž tudi glavni razlogi, zakaj je njegov položaj v vladajoči stranki Bharatija Džanata (BJP) zelo trden, njegova moč v njej je skorajda absolutna, v stranki nima resnega konkurenta, tudi v opoziciji ima veliko bolj šibke nasprotnike.

Avtoritarnost

V takšnih razmerah, na čelu indijske vlade je že dva mandata, deset let, Modi, kot pravijo nekateri poznavalci, kaže čedalje bolj avtoritarne poteze. Kakor bi se zgledoval po kolegih iz skupnosti držav BRICKS, ruskem predsedniku Vladimirju Putinu in Kitajcu Šiju Džinpingu. Modijeva čedalje večja avtoritarna nagnjenost se kaže denimo v tem, da zelo redko prireja novinarske konference, če že privoli v kakšen intervju, hitro odide s pogovora, če mu kakšen novinar, teh je tudi v Indiji čedalje manj, zastavi kakšno neprijetno vprašanje o načinu njegovega vladanja. Vsa oblast v Indiji se je združila pri njem in mnogi mu očitajo, da je zaradi čedalje večje centralizacije oblasti ogrožen skrbno grajen in vzdrževan sistem indijskega federalizma, ki ima korenine v številnih manjšinah, tako etničnih kakor tudi religijskih. Pod Modijevo vladavino je hinduizem absolutno postal dominanten v državi mnogih manjšin, zato ima lahko po mnenju nekaterih poznavalcev ta razvoj dogodkov na indijski podcelini posledice v prihodnosti.

Poziv volivcem, naj ne pozabijo iti na volišče. FOTO: Francis Mascarenhas/Reuters

Da je hinduizem postal tako dominantna religija v Indiji, ni nič presenetljivega, saj je Modi že dolgo odkrit hindujski nacionalist. Veliko njegovih potez, ki seveda igrajo na čustva hindujcev v Indiji, ima močno nacionalistično noto. Ena med njimi je posvetitev velikega templja bogu Rama, ki je potekala letos konec januarja. Ram Mandir oziroma tempelj boga Rama so zgradili na istem mestu, kjer je pred pol tisočletja že stal tempelj, ki so ga tam postavili zato, ker hinduisti verjamejo, da se je prav tam rodil njihov junak iz starodavnega epa Ramajana, vzvišeno božanstvo viteštva in kreposti. Muslimanska dinastija Mogulov je porušila prvotni tempelj in leta 1528 na tem kraju zgradila džamijo Babri Masdžid. To so leta 1992, ko je bil Modi predsednik vlade zvezne države Gudžarat, v hinduističnem nacionalističnem divjanju porušili, zaradi česar so vzniknili spopadi z muslimani. Takrat je Modi hinduističnemu delu prebivalcev obljubil, da bo znova zgradil tempelj bogu Rama, in ta obljuba naj bi mu, po mnenju mnogih poznavalcev, pozneje pomagala na čelo indijske vlade. Zdaj jo je izpolnil in požel še dodatno zaupanje velike večine Indijcev hindujske vere.