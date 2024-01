Naši zahodni sosedi v boj proti kakcem pošiljajo pasjo policijo

Verjetno se vam je že zgodilo, da ste stopili na pasji kakec, ki ga lastnik štirinožca ni pobral za svojim ljubljenčkom, in pošteno zarobantili. Že res, da tovrstna nemarnost prihaja z globo, ki se pri nas večinoma giblje med 100 in 150 evri, a verjetnost, da bo pasjega lastnika pri tem zalotil mestni redar in mu izdal plačilni nalog, je precej majhna.

Zato so se te pasje težave v italijanskem mestu Bolzano odločiti lotiti nekoliko drugače. Vpregli bodo znanost. Vsi lastniki psov morajo namreč do marca svoje kosmatince odpeljati k veterinarju na odvzem DNK, policija pa bo nato prek pasje baze iskala njihove lastnike, ki mestne ulice spreminjajo v velikansko pasje stranišče.

Za ljubljenčkom je treba počistiti! FOTO: Getty Images

Registracija pasje DNK

V italijanskem mestu v senci Dolomitov z okoli 106.000 prebivalci vsako leto prejmejo nekaj sto pritožb besnih meščanov, ki jim je ob nesnagi v njihovem lepem mestu prekipelo. »Več kot polovica teh pritožb se nanaša na pse in njihove iztrebke.

Toda oblastem je uspelo ujeti le tri, morda štiri živalske lastnike, ki za ljubljenčkom niso pospravili. Če želijo namreč to storiti, morajo na ulicah postaviti zasede,« pravi prvi mož tamkajšnje veterinarske službe Paolo Zambotto, prepričan, da zna novi pristop v boju s pasjimi drekci obroditi sadove.

Registracija pasje DNK v skupno bazo je testno stekla konec lanskega leta, a pasji starši je niso najtopleje sprejeli. Sploh tisti ne, ki na sprehode vestno hodijo z vrečkami. Na pobudo nekaterih živalskih organizacij je zakrožila peticija, ki je pozivala občinske oblasti, naj novi odlok, ki je povzročil precej razburjenja, še pred implementacijo z začetkom letošnjega leta ukinejo.

»Zanimivo je, da je peticijo podpisalo veliko ljudi, ki živali sploh nimajo,« je dejal Filippo Maturi, predsednik zveze Assopets, ki se zavzema za pravice živalskih lastnikov. Pri tem je poudaril, da je predvideni ukrep vrh vsega nepravičen in razdiralen, osnovne težave sploh ne bo rešil, prinaša pa da tudi gromozanske stroške.

V bazo ne bodo zajeti potepuški psi, ki so med glavnimi krivci za nesnago. FOTO: Getty Images

Januarja je kocka padla. Pasji lastniki na bolzanskem območju morajo do konca marca svoje ljubljenčke odpeljati na bris sline ali odvzem krvi. Za to bodo izbranemu veterinarju, lahko pa tudi kateremu od zavetišč, kjer prav tako opravljajo tovrstno profiliranje, plačali okoli stotaka, kar je še vedno precej manj od kazni v višini 1048 evrov za tiste, ki bodo to zavrnili.

Doslej se je v bazi nabralo približno 10.000 tovrstnih genskih podpisov, torej slaba četrtina od skupaj menda blizu 45.000 vseh na območju.

Italija ni prva, ki je iztrebkom napovedala vojno.

Dodatni stroški in delo

»Lažje rečeno kot storjeno. To bo zgolj dodatno obremenilo občinski proračun in policiji, ki ima že tako polne roke dela, naložilo dodatno delo,« nad tovrstno obvezno registracijo ni navdušena Madeleine Rohrer iz lokalne zelene politične stranke, tudi ker je izvzetih kar precej psov, med drugim ljubljenčki turistov in potepuški, ki so tako ali tako prvi krivci za iztrebke po ulicah.

Nova shema ne predvideva le iskanja nevestnih lastnikov, pravi lokalni svetnik Arnold Schuler. Po eni strani bo sicer omogočila, da v bazi po testiranju DNK kakca izsledijo lastnika in ga oglobijo z od 50 do 500 evri. Hkrati bodo zaradi sistema registracije veliko lažje identificirali agresivne pse, ki so koga napadli, človeka ali žival, ter ubite v prometnih in drugih nesrečah.

Bolzančani želijo, da so njihove ulice čiste. FOTO: Getty Images

Kljub precej kritikam drastičnih ukrepov proti pokakanim ulicam so zanimanje že pokazale nekatere druge italijanske regije. Pri čemer Italija sploh ni prva, ki je iztrebkom napovedala vojno.

Podobne iniciative se namreč odvijajo tudi v španski Tarragoni, Seattlu, Tel Avivu in nekaterih predelih Londona.

Najbolj skrajno pa so lani nastopili v južnofrancoskem mestu Béziers, saj morajo pasji lastniki na sprehode vedno vzeti tudi 'genski potni list' svojega kosmatinca, v katerem je njegov DNK, pridobljen iz brisa sline.