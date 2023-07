Užitek z dobro knjigo v senci

Richard Osman

Strel v prazno

Mladinska knjiga

V tretji knjigi se pred četverico četrtkovega kluba za umore odpira nova skrivnost. Čisto navaden četrtek je in spodobilo bi se že, da se življenje za Elizabeth, Joyce, Ibrahima in Rona vrne v ustaljene tirnice. Toda tam, kjer je četverica, tudi težave niso daleč. Pred njimi je desetletje star umor, Elizabeth obišče nov sovražnik in medtem ko se ona ubada s svojo vestjo (in pištolo), Joyce, Ron in Ibrahim s pomočjo starih in novih prijateljev iščejo namige. Ali lahko tolpa razreši skrivnost in reši Elizabeth, preden morilec znova napade?

Claire Keegan

Take majhne stvari

Modrijan

Zavijte na hladno! Na Irskem pozimi leta 1985 mestece New Ross utripa v pripravah na božični čas. Težki časi so, mnogi so ostali brez dela in komaj shajajo. Bill Furlong je trgovec s kurjavo in oče petih deklet, ne gre mu slabo, žena Eileen je skrbna in hčerke so pridne. Pred božičem ima polne roke dela in hiti odpremit še zadnja naročila v letu. Nekateri ne bodo zmogli plačila. Nune iz bližnjega samostana pa plačujejo redno. Nune so dobre, meni Eileen. Bill pa ob obisku samostana odkrije nekaj, kar mu ne da miru in bo za vedno spremenilo njegovo življenje.

Mira Furlan

Imej me rajši od vsega na svetu

Mladinska knjiga

Izpoved igralke, ki je ena največjih filmskih in gledaliških igralk nekdanjega jugoslovanskega prostora, je ob izidu pretresla javnost. Ni zgolj avtobiografija, je tudi proza, prežeta s čustvi, in poglobljeno pričevanje o nekdanjem svetu. Ne prizanaša ničemur in nikomur, še najmanj pa sebi. Z možem, srbskim režiserjem Goranom Gajićem, je leta 1991 emigrirala v Ameriko, kjer je začela pisati avtobiografijo kot pismo sinu Marku, da bi razumel, kaj se je dogajalo pred njegovim rojstvom, in spoznal domovino svojih prednikov.

Elin Cullhed

Evforija

Mladinska knjiga

Leta 1960 se noseča Sylvia Plath z možem in hčerko preseli na angleško podeželje; po težkem obdobju si tu slika družinsko idilo, v kateri bosta oba s Tedom lahko ustvarjala. Ona bi rada živela, ljubila in pisala, iz nje vre življenjska sla, ki se lahko meri le z njeno ustvarjalno željo. A ob rutinskih materinskih dolžnostih in družinskih opravilih, ki se kmalu zgrnejo nanjo, se vse bolj izgublja. Njeno najbolj plodovito obdobje je obenem prežeto z vse hujšo depresijo; vrtinec njenih čustev botruje njenim največjim literarnim zmagam in najhujšemu porazu.

Shirley Jackson

Vedno sva živeli v gradu

LUD Literatura

Ena najbolj znanih avtoric, ki jih štejejo med naslednike tradicije ameriške gotike, je z romanom ustvarila psihološko grozljivko najžlahtnejše vrste. Zgodba, napisana v varljivo preprostem slogu, govori o temni skrivnosti družine Blackwood, ki – osovražena od vseh – živi izolirano življenje v veličastni palači na obrobju vasi. Predvidljiv in enoličen vsakdan družine pa usodno zaznamuje nepričakovan prihod odtujenega bratranca Charlesa. Ali družina res nekaj prikriva ali je to le neprijeten občutek?

Gaelen Foley

Moj očarljivi grof

Hiša knjig

Nekoč je zaprisegla, da se bo poročila z grofom Falconridgeem. Zdaj se zaklinja, da ga bo pozabila. Potem ko jo je zapustil, da bi obvaroval svojo skrivnost, se ga je Mara, lady Pierson, uspešno izogibala, toda le dokler se ni nepričakovano pojavil v Londonu in je tako prevzel, da se je znova zaljubila vanj. Dolžnost ga je prisilila, da se je vrnil v Marino življenje, a zaradi ljubezni kaj kmalu v njem tudi ostane. Ognjevite lepotice ni nikoli pozabil in ni ji nameraval zlomiti srca. Toda njuna na novo odkrita ljubezen je kmalu v nevarnosti. U. J.