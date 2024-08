Ustvarjanje, ohranjanje, osvoboditev

Om je mantra, ki se tradicionalno poje na začetku in na koncu vadbe joge, a je veliko več kot to. Ta mantra izvira iz hinduizma in je hkrati zvok in simbol z bogatim pomenom in globino. Ob pravilni izgovarjavi zveni bolj kot aum in je sestavljen iz štirih zlogov: A, U, M in enega nemega.

Kaj še je om? Aum je vibracija, s katero najvišji duh vse stvari privede do manifestacije. Je Sveti duh krščanske trojice. Vsa materija, vsa energija in vse misli obstajajo v njem. Vse glavne religije priznavajo to ustvarjalno vibracijo, čeprav jo imenujejo z različnimi imeni. Sveto pismo jo na primer imenuje amen (njen pomen v hebrejščini je gotov, zvest) in sveti duh. Sveti Janez jo imenuje božja beseda. To je sveta beseda amin (ki v arabščini pomeni zvesti) muslimanov, Tibetanci pa jo imenujejo hum.

Kako jo izgovarjati?

Prvi zlog je A, ki se izgovarja malce na o. Zvok se začne v zadnjem delu grla in se raztegne. Začeli boste čutiti vibriranje sončnega pleteža in prsnega koša.

Drugi zlog je U, ki ga izgovorite kot podaljšani u, pri čemer se zvok postopoma pomika naprej po zgornjem nebu. Začutili boste, da vaše grlo vibrira.

Tretji zlog je M, ki ga izgovorite kot podaljšan mmmmm, pri čemer se sprednji zobje nežno dotikajo. Zdaj boste začutili, kako vibrira zgornji del ustne votline.

Zadnji zlog je globoka tišina neskončnosti. Ko se iz globoke tišine dvigne inteligenca, morate združiti svoje petje z M v globoko tišino.

Simbolično te tri črke utelešajo božansko energijo šakti in njene tri glavne značilnosti: ustvarjanje, ohranjanje in osvoboditev.

Tri sile stvarstva

Vse manifestacije so ustvarjene, se nekaj časa ohranjajo v ustvarjenem stanju, nato pa so sčasoma uničene. Aum torej vključuje tri vibracijske energije, ki so potrebne za ustvarjanje, ohranjanje in uničenje, in vsaka od teh energij vibrira na drugačni frekvenci.

Tri črke AUM predstavljajo te tri vibracije, ki so neločljivo povezane s stvarjenjem. A (Akaar) predstavlja vibracijo, ki ustvarjeno vesolje pripelje v manifestacijo; U (Ukaar) predstavlja vibracijo, ki stvarstvo ohranja; M (Makaar) pa predstavlja uničevalno vibracijo, ki manifestirano vesolje raztaplja nazaj v neskončnega duha.

V Indiji se Aum tradicionalno poje trikrat. Eden od razlogov je priklic blagoslova trem vesoljem (ali trem telesom, v katera je duša zaprta) – fizičnemu, astralnemu in vzročnemu. Drugi razlog je opomin na te tri vidike Auma.

S petjem lahko tudi fizično sprostimo telo, upočasnimo živčni sistem in umirimo um.

Zakaj jo prepevamo?

Vse okoli nas utripa in vibrira – nič ne miruje. Zvok om ob petju vibrira s frekvenco 432 Hz, kar je enaka frekvenca vibracij, kot jo najdemo v vsej naravi. Tako je AUM osnovni zvok vesolja, zato z njegovim petjem simbolično in fizično potrjujemo svojo povezanost z naravo in vsemi drugimi živimi bitji.

S petjem lahko tudi fizično sprostimo telo, upočasnimp živčni sistem in umirimo um. Petje mantre AUM je način, kako začeti in zaključiti svojo duhovno prakso, meditacijo, molitev, da jo ločimo od preostalega dneva in jo določimo kot poseben čas, v katerem skrbimo zase in vadimo čuječnost. Na splošno lahko začetek in/ali konec duhovne prakse s petjem mantre om pripomore h globlji povezanosti s to prakso.

Joga

V filozofiji joge velja za sveti zlog. Tako kot latinska beseda 'omne' tudi sanskrtska beseda 'Aum' pomeni 'vse' in izraža koncepte 'vsevednosti', 'vseprisotnosti' in 'vsemogočnosti'. To je sveta mantra. Velja za univerzalni zvok, seme vseh besed, ne da bi se nanašal na določeno religijo ali boga. Po teoriji velikega poka je to kozmični zvok, ki je sprožil nastanek vesolja. Ta sveti zlog so torej trije zvoki. Mantra 'Pranava' (moč) je sestavljena iz treh omenjenih zlogov, ki označujejo kontinuiteto preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Zvok aum vključuje moško, žensko in nevtralno načelo. Obravnava tudi govor ('vak'), um ('manas') in dih ('prana') ter se navezuje na znamenito trojico indijske kozmologije, stvarnika (Brahma), vzdrževalca (Višnu) in uničevalca (Šiva). S petjem Aum na začetku učne ure ali vadbe nagovorimo, povabimo in prikličemo božanskost v vsakem od nas.