Ustavite se in poiščite tišino

Opazujte, kje v življenju se pojavljajo določeni vzorci, da jih boste lahko napadli in razrešili.

Bik in škorpijon

Petnajstega novembra se dovrši polna luna. To bo priložnost, da ste prisotni z vsemi svojimi čuti, da se počutite prizemljene in uživate v čudežih, ki so vam na voljo. Bik, ki mu vlada Venera, uči, da vaš zemeljski obstoj ni nič drugega kot čudež.

Prepustite se temu občutku in naj vas vrne domov. Potem občutite, kako je bil ta dom ves čas z vami. Tudi ko vas življenje premetava sem ter tja in se vam zdi, da padate, imate v sebi vedno temelj, kjer lahko pristanete. Sami ste ta temelj in imate vse, kar potrebujete, da izrazite svoj največji potencial. Začutite moč v sebi med to polno luno in spustite od sebe vse, zaradi česar dvomite.

Zaupajte vase

Polna luna v biku je čas, da začutite svojo navezanost na cone udobja. To je prostor, za katerega se na začetku zdi, kot da vas neguje, v resnici pa preprečuje vašo rast. Cone udobja so lahko ljudje, kraji ali stvari. Pojavijo se v obliki službe, romantičnih razmerij, celo mest. Onemogočajo vam, da bi pokazali svoj potencial, in vas zadržujejo preprosto zato, ker so vam znani. Poznano je udobno, rast pa na splošno ne.

Zahteva notranje zaupanje, da se lahko vedno zanesete nase, ne glede na to, kam zavije cesta. Razumeti morate, da se lahko vedno vrnete domov in da imate vsa orodja, ki jih boste kdaj potrebovali, da zgradite življenje, ki si ga želite. To vam omogoča, da se podate v neznano.

Sprostite strah

Med prebijanjem skozi energijo te polne lune občutite njeno moč, da vas pripelje do lepote vaše duše. Naj osvetli vašo vztrajnost in moč, da ustvarite svoje življenje. Globoko se povežite s svojim telesom in čutili, da občutite svojo pot skozi to obdobje življenja in se prepustite uživanju v danem trenutku. Ustavite se, poiščite tišino, nato pa se potopite globoko v neznano in sprostite strah, ki vas drži nazaj, zavedanje, da se lahko vedno sami rešite.

Ko je luna polna, sta s Soncem postavljena neposredno drug nasproti drugega v nasprotujočih si zodiakalnih znamenjih. Vse energije so osvetljene, kar jim omogoča, da se soočita drug z drugim. Te energije lahko čutimo ob polni luni, zaradi česar je ta del Luninega cikla tako intenziven.

Divji tobogan

Tokratna polna luna nam omogoča, da delamo z energijami bika in škorpijona. Oba se ukvarjata s sedanjim trenutkom in nam želita pomagati najti tišino in osredotočiti našo energijo. Škorpijon to počne tako, da nas spodbuja, da se soočimo z vsemi svojimi sencami, demoni in življenjskimi cikli. Ko se prebijamo skozi travme, strahove in bolečino, lahko vsemu pridemo do dna. Tu najdemo nit, ki vse povezuje. V občutku medsebojne povezanosti vsake energije najdemo svojo resnico in tišino. Škorpijon želi, da izkusimo vse vzpone in padce, ki jih ponuja življenje, in na koncu te vožnje po toboganu najdemo mir.

Pretrpimo nevihte

Bik prav tako želi, da najdemo mir, vendar namesto da kopljemo po svojih sencah, nas spodbuja, da pogledamo zunaj sebe in vidimo svoj odsev v vsej naravi. Opominja nas, da gremo skozi iste cikle kot letni časi in lahko kot drevo pretrpimo vsakršne nevihte. Ne gre za to, da želi, da ignoriramo svoja čustva.

Namesto tega nas spodbuja, da jih presežemo, in nas prosi, naj ne iščemo tolažbe v razumevanju lastne energije, temveč v razumevanju, da smo eno z vsem. Iz te enosti lahko najdemo tišino. Poleg tega tišina razkrije naš najbolj ustvarjalni jaz, ki je prav tako povezan z ustvarjalnostjo vesolja.

Zanka transformacije

Vsako astrološko znamenje ima sončno ali senčno plat. Nižje frekvence škorpijona se pokažejo, ko se znajdemo v nenehni zanki transformacije. V tej frekvenci se nikoli ne počutimo dovolj dobro in vedno iščemo načine, kako bi se izboljšali. Postanemo navezani, celo zasvojeni z ustvarjanjem dogodkov, ki pritiskajo na nas, da se razvijamo. Lahko celo vedno znova pritegnemo isto vrsto osebe, ker povzročajo enak krog drame v našem življenju.

Lahko postanemo obsedeni s temo v življenju in se preveč osredotočamo na to, kaj moramo mi in drugi spremeniti, namesto da bi cenili pozitivne energije življenja. Če je tako, se ustavite med vsemi preobrazbami, da boste cenili, kje ste bili in kdo ste bili. Ljubite vsako različico sebe in razmislite o potovanju svojega življenja. Nato se prizemljite v sedanji trenutek in bodite nekaj časa mirni.

Obsedenost z obiljem

Nižje frekvence bika povzročijo, da zunaj sebe iščemo oprijemljive vire, ne pa naravnih. Namesto tega nenehno čutimo potrebo po zbiranju več imetja, časa in denarja. Zaskrbljeni smo zaradi tega, česa nam v življenju primanjkuje, in nikoli ne čutimo, da imamo dovolj, da bi se počutili osredotočene. Morda postanemo zaskrbljeni zaradi številke na bančnem računu ali paketov, ki prihajajo na naša vrata. Lahko celo postanemo odvisni od oprijemljivih manifestacij narave, kot so tolažilna hrana in luksuzni predmeti, ki si jih ne moremo privoščiti. Zaradi nižje vibracije bika se počutimo negotove. Zaradi tega pozabimo na notranjo odpornost in nas zavede, da mislimo, da se moramo zanašati na sile zunaj nas. Ta plat povzroči, da pozabimo na univerzalno povezanost, in preizprašuje svoj obstoj. Hkrati nas pretirano skrbi za denar in obilje. Če je tako, si dajte več časa za te občutke. Občutite tišino v sebi. Začutite svojo povezanost z naravo in svojo vlogo v prostranem vesolju. Globoko dihajte in vedite, da vas Zemlja podpira, zaupajte svoji življenjski poti.