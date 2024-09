Uroš Perić je s koncertom v Križankah pričaral pravo jazzovsko pravljico

Slovenski glasbeni virtuoz je v sebi odkril črnsko dušo Raya Charlesa, kar ga je pripeljalo do javnega nastopa in programa Tribute to Ray Charles, ki je bil nedolgo po Charlesovi smrti 2004. Izvrsten in edinstven glasbenik, pianist, aranžer, tekstopisec, umetnik v polnem pomenu besede, ki mu ni para, slovi kot izjemen vokalist in interpret pesmi iz zlate dobe jazza, soula in bluesa. Ljubljanske Križanke so v petek zažarele v teh ritmih, saj je Uroš Perić s spektakularnim koncertom zaznamoval 20-letnico profesionalne glasbene kariere. Ob srečanju po koncertu Uroš pove: »Vsak koncert doživljam zelo podobno. Stremim k temu, da je glasba na najvišjem nivoju in da na odru vedno znova uživam. Križanke niso nič drugačne. Mogoče je bila neka pozitivna trema prvič, potem pa se teh stvari navadiš.«

Pripeljal tri zvezdnike

Pod dirigentsko palico Lojzeta Krajnčana in podpori Big Banda RTV Slovenija je občinstvo popeljal na nepozabno glasbeno popotovanje, ki bo še dolgo ostalo v spominu vseh prisotnih. »Nastopati z Big Bandom RTV Slovenija je zame pravljica. Z njimi zares dobro sodelujem in sem vesel, da so del moje zgodbe. Spletli smo prijateljsko vez in mi pomenijo ogromno.«

Koncert v Križankah je bil prava jazzovska pravljica, a o svojih občutkih je precej bolj skromen. »Vse je bilo dobro, nič posebnega ne morem izpostaviti. Energija, zrela publika, ekipa in odlični gostje.« Vrhunski glasbeni dogodek so zaznamovali trije izjemni gostje, ki so dodatno obogatili večer: Connor Selby, Brad Leali in Cynthia Scott. Ko ga povprašam, ali je kakšna zanimiva prigoda iz ozadja, jih nekaj razkrije. »Vedno se najde kakšna. Letos jih imam več, Cynthio Scott je dan pred koncertom pičila osa, nikoli prej je še ni. Nato si je zjutraj na dan koncerta zvila gleženj. Brad Leali je zamudil na letalo ... in še bi lahko našteval.« Zvezdniki iz Amerike in Britanije so dodali večeru poseben pečat, goste je prvič spoznal za koncert. »Vedno izbiram zelo premišljeno in po navadi na tak način, da jih spoznam šele kakšen dan pred koncertom. Jih pa seveda prej proučim in naredim v glavi neko zgodbo, kako bi jih umestil v dogajanje.« Ob tem še zaupa: »Kjer koli sem, sploh ko nastopam v tujini, vedno predebatiram in se pozabavam s svojimi gosti. Peljal sem jih na pravo slovensko večerjo in bili so zares navdušeni. Po koncertu pa smo se podružili ob kozarčku penine.«

Na profesionalno pot pri 27 letih

Za največje navdušenje je poskrbela Cynthia Scott, priznana ameriška jazz pevka in dolgoletna sodelavka legendarnega Raya Charlesa, saj je s svojo globino, čustvenostjo ter interpretacijo navdušila prav vsakega obiskovalca Križank. S Cynthio sta zapela pesem, ki jo je nekoč prepevala s Charlesom. »Ja, Georgia on my mind je bila ena izmed bolj romantičnih in čustvenih pesmi. Izredno mi je pri srcu in vesel sem, da sem jo lahko odpel s Cynthio. Sem pa to pesem odpel in posnel tudi z več kot desetimi originalnimi člani Rayevega banda in s tremi originalnimi Realettami – The Realettes, kot edini po njegovi smrti. Mislim, da sem takrat doživel večjo evforijo kot sedaj.« Med glasbeniki, ki so nanj najbolj vplivali, je prav gotovo legendarni Ray Charles. Njegova ljubezen do glasbe se zrcali tako v interpretiranju Charlesove glasbe kot v ustvarjanju lastnih skladb. »Pri njem mi je najbolj všeč to, da ko je prijel v roko skladbo, ki je že bila napisana, jo je bil zmožen razdeliti na prafaktorje in iz nje narediti nekaj veličastnega.«

Danica Lovenjak in Uroš Perić FOTO: osebni arhiv

Z glasbo se je začel resno ukvarjati šele pri 27 letih, letos pa praznuje 20-letnico delovanja. »Zelo pozno sem začel samostojno pot, a od prvega nastopa, ko sem začutil, da bom to delal do konca življenja, je šla pot navzgor, počasi, a vidno. Ko sem letos pogledal nazaj, kaj vse sem naredil, sem bil pomirjen in ponosen, da mi je vse to uspelo.« Perić je glasbeno kariero začel leta 2004 z Orkestrom Moonlighting, nato pa nastopal v več kot 26 državah in uspešno izpeljal več kot tisoč samostojnih koncertov. »Za svoj prvi nastop štejem nastop v restavraciji pri Laškem, kjer je moj profesor, sedaj že pokojni Albert Završnik, ustanovil band Moonlight Orchestra in me, ko sva se srečala v središču Celja, povabil, da bi z njimi zapel na prvem koncertu. Spomnim se tiste publike, ko me je prvič slišala, in takrat sem si rekel, da je to to. Da želim to početi do konca življenja.«

Zelo pozno sem začel samostojno pot, od prvega nastopa, ko sem začutil, da bom to delal do konca življenja, je šla pot navzgor.

Album in knjiga

S svojo karizmatičnostjo in vrhunsko izvedbo je prepričal največja svetovna glasbena imena, kot so Quincy Jones, Sheila Raye Charles, Jacob Collier, Ernie Watts, glasbeni poznavalci pa njegove klavirske nastope primerjajo celo z nastopi velikega Gena Harrisa. In kaj sam šteje za svoj največji uspeh v glasbeni karieri? »Ne znam odgovoriti. Veliko stvari se zgodi sproti, ki se mi zdijo vau, nato pa pozabim in pridejo nove,« se nasmeji. Uroš je okroglo obletnico glasbene kariere zaznamoval s koncertom, a to še ni konec praznovanja. »Pripravljam še en album v decembru, spisal sem veliko avtorskih skladb. Snemal sem minimalistično s svojim kvartetom in nekaj gosti. Naslov je Forget the troubles in je malo bolj družbenokritičen, je pa na njem tudi veliko ljubezenskih skladb. In pa: na poti je avtobiografska knjiga. Malo se je vse skupaj zavleklo z njo, a mislim, da nam jo bo uspelo dokaj hitro končati in jo pokazati ljudem. Poletje je bilo zame delovno, igral sem doma in po tujini, Srbija, Francija, Rusija, Avstrija ... Zdaj imam v načrtu več koncertov po Sloveniji, komaj jih že čakam.« Na koncu pove: »Življenje je kratko, zato ne skoparite z lepimi besedami, dejanji, pokažite ljudem, ki vam nekaj pomenijo, da jih imate neskončno radi.«