Udobje in sproščenost

Vsako leto s seboj prinese nove smernice na tako rekoč vseh področjih, tudi v notranjem oblikovanju in opremi. Letošnje so bolj kot ne nadaljevanje tistih, ki so prevladovale lani in predlani, tudi v letu 2023 bo namreč poudarek na udobju, sproščenem vzdušju in seveda trajnosti. Slednja v zadnjem času ni tako zelo priljubljena le z okoljskega vidika, sredi draginje je še kako smotrno, da razne kose pohištva ponovno uporabimo, popravimo, izboljšamo, kot da bi kupili nove.

Če se lotevamo prenove doma in brez nakupa novih stvari ne bo šlo, pa izberemo kakovostne kose, ki jih bomo lahko uporabljali še dolga leta. Obdobja poceni kosov, ki se po letu ali dveh uporabe pokvarijo, polomijo, zbledijo, je nepreklicno konec. S tem, ko bomo ustvarili manj odpadkov, bomo skrbeli za okolje in dolgoročno prihranili.

Nazaj v devetdeseta

Tudi materiali, ki bodo letos v trendu, so trajnostni, torej vse vrste lesa, kamna in drugih naravnih materialov, denimo papir. Pri reviji Elle so denimo za enega najbolj modnih kosov letošnjega leta izbrali svetila s senčniki iz papirja. Stropna močno spominjajo na lampijone, namizna in tista, ki jih postavimo na tla, pa so vseh mogočih oblik, nekatera iz tankega, druga debelejšega papirja.

Prozorni kosi bodo dopolnili skorajda vsak slog.

Glede barvne palete se bomo vrnili v devetdeseta leta prejšnjega stoletja, ko so predvsem v skandinavskih deželah prevladovali nevtralni toni, torej bež, kremni ter vsi mogoči rjavi odtenki. Če jih bomo kombinirali z zeleno, toliko boljše. Domačnost ustvarimo s kopičenjem plasti. Sedežne garniture obložimo z okrasnimi blazinami in odejami, ne pozabimo na debelo in toplo preprogo, namesto žaluzij izberemo težke zavese. Materiali naj bodo tudi v teh primerih naravni – volna, svila, bombaž.

Zaobljeni robovi

Eden od trendov, ki vztrajajo že vse od začetka pandemije, je domača džungla, ki nas bo, kot kaže, spremljala še nekaj časa. V letu 2023 bodo med sobnimi rastlinami prevladovale zelene, še posebno tiste z velikimi listi, kot so monstere, fikusi, filodendroni in juke. Čudovit okras lahko ustvarimo tudi s pomočjo potosa, saj se rastlina hitro razraste, stebla pa lahko po mili volji usmerjamo sem in tja, jih ovijamo okrog opor, pustimo, da prosto plezajo po steni, visijo s stropa in podobno. Da bi ustvarili še bolj sproščeno vzdušje, v dom vnesimo kose zaobljenih oblik, ki bodo odlično dopolnili domačno vzdušje.

Bolj spretni lahko oglate lesene mize in mizice kar sami spremenijo v mehko zaobljene, treba jim je le pobrusiti kote, z nekoliko več dela jih lahko spremenimo tudi v bolj abstraktne okrogle oblike, ki bodo letos prav tako zelo modne.

Naj bo retro

Čeprav se plastika, tudi reciklirana, počasi, a vztrajno poslavlja iz naših življenj in domov, pa so izjema kosi, ki delujejo prozorno. Takšni plastični stoli, mize, mizice, police in dodatki se letos namreč vračajo, še posebno v prostore z retro opremo v slogu sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Ker gre za kose brez barve, ki delujejo precej nežno, se bodo odlično podali tudi k opremi v minimalističnem, industrijskem, modernem in rustikalnem slogu.

Pri izbiri pa seveda ne smemo pozabiti, da trendi pridejo in gredo, nekateri prej, drugi pozneje, zato jim ne gre slepo slediti. Najbolj pomembno je, da se doma počutimo udobno, zato izberimo opremo, barve in dodatke, ki bodo k temu pripomogli.

Med rastlinami bodo najbolj priljubljene tiste z velikimi listi.