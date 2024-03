Tudi mokronoški župan Franc Glušič zaigral na orglice

Ravno danes, 29. 2., mineva 20 let od veličastnega koncerta orglic/ustnih harmonik v veliki dvorani Slovenske filharmonije v Ljubljani. To je bil koncert, s katerim so orglice dobile domovinsko pravico, v spomin na to pa na zadnjo soboto v februarju praznujemo slovenski dan orglic/ustnih harmonik. Se razume: v Mokronogu, kjer je živel in ustvarjal Stane Peček, sinonim za ljubiteljsko kulturo na Dolenjskem. Staneta ni več, ostale so orglice, ostali so spomini.

Orglice in ustne harmonike so postavili na ogled. FOTO: Studio PraprotKa

Minulo soboto je tako potekal že 25. mednarodni festival ustnih harmonik Ah, te orglice, oče festivala je bil prav od leta 2022 pokojni Peček. Na večernem koncertu se je predstavilo 22 solistov in skupin. Obiskovalci so uživali v zvenu orglic, ki so zazvenele v različnih glasbenih zvrsteh – od bluesa, countryja in klasike do narodnozabavnih melodij. Program je sestavila komisija, ki jo je vodil uveljavljeni glasbenik Miro Božič, kot člana sta sodelovala Tatjana Mihelčič Gregorčič in Miro Dizdar. Na osrednjem koncertu v Mokronogu so se predstavili vsi prijavljeni orgličarji, vsak s po eno skladbo. Obiskovalci so prisluhnili 22 nastopajočim iz Slovenije, Hrvaške in Poljske, med njimi so bili dolgoletni prijatelji festivala, nekaj se jih je tukaj predstavilo prvič.

Tudi spletni koncert

Predstavili so se posamezniki in skupine. FOTO: Studio PraprotKa

Zbrane je pozdravil župan Občine Mokronog - Trebelno Franc Glušič, ki je tudi sam zaigral na orglice. Nastopajočim se je pridružil tudi Lojze Peterle, ki so ga prav na mokronoškem festivalu leta 2020 imenovali za ambasadorja orglic/ustnih harmonik. Letos so se predstavili glasbena skupina Loške orglice, Oto Nemanič in Preloški muzikanti, Jože Mrgole, Miha Erič in Miro Božič, Marjan Dirnbek, Branko Banovec, Damjan Gregorič in Marjan Hutar, Poljanski orgličarji, Mira Vidic in Polona Jeršin, Anton Jagodič, Simon Černe in Sara Zajc, Silvo Girandon in Peter Napret, Miran Mohar in Aleš Strajnar, Janko Mlakar in Gregor Kampjut, Robert Ivačič in Rikardo Smith, Rok Gazić, Marjan Urbanija in Sejmarji, Sorški orgličarji in Francetovi orgličarji iz Slovenije ter Marijan Kamber in Roko Grgas iz Hrvaške in Kacper Kuraś iz Poljske.

Ambasador festivala in orgličar Lojze Peterle FOTO: Studio PraprotKa

Sočasno z večernim dogajanjem je potekala tudi premiera spletnega koncerta, na katerem je zaigralo 19 solistov in skupin iz Slovenije, Nemčije, Finske, Rusije in Kolumbije. Z mednarodnim festivalom želijo organizatorji orglice/ustne harmonike približati čim širšemu občinstvu in predstaviti tako znane, že uveljavljene, kakor tudi manj znane in neznane izvajalce, dvigniti raven igranja in povezati orgličarje in skupine iz Slovenije in tujine. Festival pripravlja Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD), območna izpostava Trebnje, v sodelovanju z JSKD RS in Zvezo kulturnih društev Trebnje ter s finančno podporo Občine Mokronog - Trebelno in pokroviteljev.