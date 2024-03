Tudi Matjaž Jelen je pel za mlade upe (FOTO)

Rotarijci delajo dobro. Zato so zbrani. Tudi v Sevnici, kjer so v tamkajšnji Kulturni dvorani pripravili že tradicionalni, 12. dobrodelni koncert z naslovom Imeti rad. Dogodek, ki ga organizira Rotary klub Sevnica, je vsako leto praznik glasbe, solidarnosti in navdiha, tokrat pa je bil zares poseben.

Zbrali so se za dober namen. FOTO: Rotary klub Sevnica

Vrhunska izvedba vseh glasbenih gostov je dvorano napolnila s čarobnimi toni in pozitivno energijo. BigBand Sevnica z dirigentom, Jeromej Kostajnšek, Sara Praznik, Ema Štigl, Veritas vokalna skupina in osrednji glasbeni gost Matjaž Jelen (Šank rock) so zbrane popeljali skozi nepozabni glasbeni spektakel. »Njihova kakovost, strast, talent in predanost so nas prevzeli in ganili do srca. Posebna zahvala gre Tanji Urek, ki je s svojim izjemnim povezovanjem vodila dogodek skozi večer s čudovito eleganco in pristnostjo,« je povedal Rok Petančič, predsednik kluba za leto 2023/2024.

Iz lokalnega okolja

»Najlepši trenutek večera je bil, ko smo skupaj stopili kot skupnost in se zbrali za dober namen. Zbrali smo kar 5100 evrov, ki bodo namenjeni mladim nadarjenim glasbenikom iz našega lokalnega okolja. Ta gesta solidarnosti in podpore je jasen kazalnik, kako močni smo lahko, ko stopimo skupaj in delamo za skupni cilj,« je še povedal Petančič.

Rože ob 8. marcu za vsako ženo in damo FOTO: Rotary klub Sevnica

Rotary klub Sevnica je že vrsto let predan podpori mladih talentov, ki se trudijo in razvijajo na različnih področjih, bodisi v glasbi, športu ali drugih oblikah ustvarjanja. Skozi svoje štipendijske programe in druge dejavnosti se trudijo omogočiti mladim, da razvijejo svoje potenciale in sledijo svojim sanjam. Ob odhodu iz dvorane pa je bila posebne pozornosti deležna tudi vsaka ženska – rožice, simbol spoštovanja in občudovanja ob prazniku dnevu žena. »Hvala vsem, ki ste s svojo prisotnostjo, podporo in donacijami omogočili ta čudoviti dogodek. Naj bosta naša solidarnost in navdih, ki smo ju izkusili na koncertu Imeti rad, luč, ki nas vodi v prihodnost,« so zaključili v Sevnici.