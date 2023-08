V njeni bogati karieri smo jo lahko občudovali v filmih, televizijskih serijah, oddajah in gledaliških predstavah. Nepozabna je bila v vlogi pevke, preizkusila se je tudi kot stand up komičarka. V svojih avtorskih predstavah se ukvarja s temami, s katerimi se sodobna ženska zlahka poistoveti, in ravno v tem stilu je tudi njen knjižni prvenec Najti ljubezen, ki ga je izdala spomladi pri Mladinski knjigi in je hitro postal (poletna) uspešnica. Za vsega spoštovanja vreden mejnik je izvedela ravno ob svojem 51. rojstnem dnevu, kar je bilo zanjo zagotovo najlepše darilo. Z vedno mladostno Tino se d...