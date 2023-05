V centru za konje s posebnimi potrebami Alisa v Praprotni Polici pri Cerkljah na Gorenjskem, ki je poslovna enota Društva za za zaščito konj, bodo v teh dneh začeli izvajati evropski projekt Dobro smo, ki ga financira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, v njem pa sodelujejo občine Jezersko, Radovljica in Preddvor, BSC – poslovno podporni center Kranj, Društvo za zaščito konj in ostalih živali ter Exploring Forest – Multiverse. V Alisi bodo na velikem posestvu vse do 30. aprila prihodnjega leta izvajali brezplačne programe, ki temeljijo na druženju s konji s posebnimi potrebami. Prir...