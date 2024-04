Streljanja na šolah: starši znakov ne jemljejo resno

Primer 13-letnega Koste Kecmanovića, ki je na beograjski osnovni šoli izvlekel pištolo in z njo hladnokrvno ustrelil devet ljudi, od tega osem otrok, je pretresel Evropo in tudi Slovenijo. Spraševali smo se, kaj je najmlajšega množičnega morilca gnalo, da je storil takšno dejanje, in ostali brez pravega odgovora. Slaba ocena iz zgodovine, so dejale priče. Dostopnost orožja in navajanje na orožje v ožji družini, je presodilo tožilstvo ter pred sodnika poslalo fantova očeta in mater. Kosti ne morejo soditi zaradi umorov, ker je bil ob izvršitvi dejanja tako mlad. Kaj je Kosto gnalo k zavržnemu ...