Srečanje posvojiteljev zavetiških psov

V Zavetišču za zapuščene živali Ljubljana je bilo konec maja že drugo srečanje posvojenčkov iz tega osrednjega slovenskega zavetišča za živali. Za posvojene zavetiščne pse in mačke ter njihove posvojitelje so njihovi nekdanji začasni skrbniki pripravili poligon za šnofkanje in agility, vsak od udeležencev se je lahko tudi fotografiral, družil z drugimi posvojitelji in zavetiščnimi skrbniki, na bolšji stojnici dobil kakšen pripomoček v zameno za prispevek ...

Utrip s srečanja posvojenčkov, posvojiteljev in zavetiščnih skrbnikov. FOTO: Zavetišče Ljubljana

Štiriurnega popoldanskega druženja se je udeležilo 32 psov in njihovih posvojiteljev pa tudi tri mačke z novimi skrbniki. Skupaj z družinskimi člani jih je bilo več kot 100. Število živali je bilo omejeno, saj v ljubljanskem zavetišču nimajo toliko ograjenega prostora, da bi lahko sprejeli neomejeno število psov. Prav tako so odsvetovali, da bi posvojitelji zavetiščnih mačk tja prišli s svojimi posvojenčki, saj marsikatera mačka težko prenaša že vožnjo, kaj šele druženje z drugimi mačkami ali psi. Zanje je lahko to izjemno stresno. Tako so jim predlagali, naj pridejo na obisk le z njihovimi fotografijami, razen če imajo izjemno neproblematično muco ali mačka, ki je vajena tako družbe mačk kot psov.

Fotografiranje za spomin

Šnofkanje je bilo zanimivo in zabavno. FOTO: Zavetišče Ljubljana

Za obiskovalce so pripravili photobooth, stojnico, na kateri so se lahko posvojitelji fotografirali s svojimi posvojenčki. Vsak posvojitelj je s seboj odnesel vrečko presenečenja z različnimi pripomočki za živali, ki jih je podaril Royal Canin, pa tudi manjši unikatni spominek. Zbrali so še sto evrov prostovoljnih prispevkov.

Udeleženci so s srečanja odnesli darilca. FOTO: Zavetišče Ljubljana

Sodeč po odzivih v živo ali kasneje na zavetiščnem profilu na facebooku so bili posvojitelji (in posvojenčki) nad srečanjem navdušeni. Skoraj vsakdo se je lahko preizkusil na poligonih za agility in šnofkanje: na prvem so lahko preverjali, kako hitri in spretni so psi pri opravljanju spretnostnih nalog (preskakovanje ovir, hoja skozi cev ...), pri drugem pa so lahko ovohavali različne predmete, prepojenih z vonji divjadi ali drugih živali – denimo perje divjega fazana, podganja stelja, kakci srn in jelenov ... Veliko posvojenčkov je obiskalo in spoznalo sprostitveno terapevtsko tehniko Emmett in se z njeno pomočjo sprostilo.

Srčni odzivi

Zaposleni delavci so bili zelo veseli množičnega obiska svojih nekdanjih varovancev, saj se jih je večina psov še vedno spomnila, še lepše pa jim je bilo, ker so videli, kako dobro se žival počuti v novem domu in kako so se posvojenčki lepo vklopili v novo družino in odpravili marsikatero vedenjsko težavo. Na facebooku so jih mnogi, ki se srečanja niso mogli udeležiti, zasuli s fotografijami svojih posvojenčkov. Te so zgovorno prikazovale, kako psi in mačke lenobno uživajo v stanovanjih svojih posvojiteljev na kavčih, posteljah, ležalnikih ...

Enega od tipičnih komentarjev udeležencev srečanja je objavila posvojiteljica Biserka Cizar. Zapisala je, da se ji je skupaj s Hrastom le uspelo prikazati na Gmajnicah in pozdraviti vse, ki se še spomnijo tega zavetiščnega psa. Navdušilo jo je, ker je bil deležen božanja, čohanja, objemov in je očitno pokazal, da se spomni svojih oskrbnic. Oba sta bila srečna, ona še posebej ugotovitev nekdanjih oskrbnic, da se je pes poredil, da se mu rebra ne tipajo več, da ima lepo, mehko dlako, najbolj pa tega, da je miren in vidno navezan nanjo.

Glede na dobro obiskano in izpeljano srečanje v ljubljanskem zavetišču že snujejo ideje za naslednje leto, hkrati pa si želijo, da bi postalo tradicionalno. Sicer pa so v slabi polovici letošnjega leta posvojiteljem oddali že 53 psov, 107 mačk in 6 drugih živali.