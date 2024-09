Spustite, kar ni dobro za vas

Normalno je, da porabite nekaj časa za razmišljanje o situaciji, v kateri niste dosegli rezultata, na kakršnega ste upali, a ko to razmišljanje začnete vleči v nedogled, ni več samo razmišljanje, temveč premlevanje in celo obsesija. Poglejmo, zakaj je premlevanje lahko škodljivo in kaj strokovnjaki za duševno zdravje svetujejo, da končno prenehate.

Kaj je premlevanje?

Poglobljeno razmišljanje, vendar v svetu duševnega zdravja tudi ponavljajoče se razmišljanje o negativnih mislih in občutkih.

Pravijo, da obstajajo štiri vrste: refleksija (analitična refleksija, ki človeku pomaga najti rešitve), namerno premlevanje (pogled na situacijo z vseh strani, da bi prišel do dobrega in celostnega zaključka), vsiljivo premlevanje (ponavljajoče se vsiljive misli, ki jih je težko nadzorovati) in temačno premlevanje (ponavljajoči se negativni miselni vzorci in občutki). Seveda razmišljanje in/ali namerno premlevanje ni vedno slabo in vam lahko celo pomaga, da se učite iz stvari, ki ste jih doživeli. A ko postane vsiljivo ali temačno, je tako, kot bi bili na hrčkovem kolesu negativnih miselnih vzorcev, ki povzročajo anksioznost, fobije, obsesivno-kompulzivno motnjo in depresijo. Poglejmo, kako lahko nehate premlevati.

Vadite čuječnost

Če ugotovite, da premlevate, je to lahko povabilo, da spremenite kar koli, kar počnete v tistem trenutku. Če na primer sedite in kuhate, preklopite tako, da sodelujete v dejavnostih, kot je uganka ali igra, greste ven s prijateljem, si ogledate film ...

Vsi imamo različne sprožilce in morda boste začeli opažati, da vas nekatere stvari k premlevanju spodbudijo bolj kot druge. Opazite jih in začnite postavljati meje. Recimo družbeni mediji so lahko za nekoga sprožilec. Postavite mejo in si omejite uporabo.

Če želite nehati premlevati, morate najprej opaziti, da to počnete, in tu nastopi čuječnost. Ta je dokazano koristna pri obvladovanju pretiranega razmišljanja in motečih misli. Prakse čuječnosti so lahko katera koli zdrava dejavnost/veščina, ki vam omogoča, da vadite preusmerjanje svojega uma v sedanji trenutek, in ne v preteklost ali prihodnost.

Gibajte se

Fizična aktivnost in vadba lahko odvrneta pozornost in zmanjšata premlevanje, hkrati pa povečata raven serotonina in dopamina, kar pomaga negativnim miselnim ciklom. Ko ugotovite, da premlevate, začnite delati nekaj fizičnega: praktično gibanje, kot sta vstajanje in hoja v drugo sobo in čiščenje hiše; gibanje, povezano s telesnim zdravjem, kot je zaužitje kozarca vode ali vadba; veselo gibanje, kot je ples ali miganje.

Če ste kdaj opazovali nebo, posuto z zvezdami, ali dih jemajočo pokrajino in se vam je zdelo, da so vse vaše težave nepomembne, storite to tudi naslednjič, ko boste premlevali. Odhod v naravo je neverjetno zdravilen in nam pomaga videti širšo sliko.

Izzovite negativne misli

Še en preprost način je to, da razmišljate o svojih negativnih mislih. Vedno ko se počutite žalostne, jezne, zaskrbljene, ste živčni ali brez nadzora, zapišite negativno misel, se z njo pogovorite, odgovarjajte ji. Pogovor z mislijo ji odvzame moč. Izziv svoje negativnosti z racionalnim, poštenim razmišljanjem je močno orodje, ki lahko izboljša delovanje vaših možganov, dvigne vaše razpoloženje in izboljša vaše življenje.

Določene sobe ali prostori vas lahko spodbuja k premlevanju, zato pojdite drugam ali spremenite nekaj v okolju, v katerem ste, da bo vaš um preklopil. Predvajajte si sproščujočo glasbo, denimo, to utiša neželene misli in opomni vaše možgane, naj si vzamejo odmor.