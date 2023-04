Spoznajte in vzdržujte mir

Tudi o tem smo že pisali, a tokrat bomo temo pogledali z drugega zornega kota. Ena najboljših začetnih stopenj je vsekakor razumevanje svojega elementa, s pomočjo tega imamo namreč lahko veliko boljši vpogled v družinsko dinamiko. Elemente najdemo po vsem svetu v magiji, metafizičnih verovanjih in seveda astrologiji. Čeprav imajo različne tradicije različne poglede na to, kaj so elementi, je eden najbolj univerzalnih elementarnih sistemov prišel k nam prek stare Grčije in starodavne Perzije (danes sodobnega Irana).

V tem sistemu, ki je omenjen v mnogih gradivih o sveti umetnosti – od tarota do astrologije in alkimije –, obstajajo štirje primarni elementi: zemlja, zrak, ogenj in voda, pa tudi peti element, ki se pogosto imenuje eter. Vsako znamenje in planet v astrologiji sta povezana z elementom.

Zemeljska znamenja so prizemljeni, praktični posamezniki.

Zemeljska znamenja: bik, devica, kozorog

Komunikacija: Tisti s težkimi rojstnimi kartami so manj zainteresirani za pogovor in bolj za rezultate. Ne premikajo se (niti ne govorijo) hitro, so pa zelo temeljiti misleci, in ko enkrat sprejmejo odločitev, je ta običajno dokončna, saj niso nagnjeni k spreminjanju mnenja. Ti posamezniki so pogosto boljši v neverbalni komunikaciji in vam raje dejansko pokažejo, o čem govorijo, ali komunicirajo z dotiki.

Reševanje problemov: To so prizemljeni, praktični posamezniki, ki se najbolje odzivajo na dejstva, številke in zdravorazumsko sklepanje. V prepirih ali konfliktih ljudje z elementom zemlje pogosto kuhajo v sebi, nočejo takoj izbruhniti in nato rečejo – ali naredijo – eno stvar, ki bi lahko bila razumljena kot žaljiva. V drugih napetih situacijah se morda sploh ne odzovejo, zaradi česar se oseba, ki je na drugi strani, morda počuti, kot da jim je vseeno za to tematiko, čeprav jim najbrž ni. Pot, po kateri naj se podajo tisti, ki imajo veliko zemeljskega elementa, naj bo kovana z razumom, zdravo kmečko pametjo in praktičnim načrtom, ki upošteva stvari, kot so finance.

Naklonjenost: Ljudje z elementom zemlje izkazujejo svojo naklonjenost z dejanji in darili, ne z besedami. Pogosto je naklonjenost praktična. Najpomembnejše je, da zemeljska znamenja svoja čustva sporočajo z dotikom in fizičnim stikom. Tako izražajo svoja globoka čustva in ljudje drugih elementov (predvsem letečega zraka in strastnega ognja) bi morali to upoštevati in prepoznati, kdaj komunikacija zemeljskega elementa izkazuje ljubezen in nežnost.

Kompatibilnost: Tisti, ki imajo v svoji elementarni sestavi prevlado vode, po navadi razumejo element zemlje. Ta dva skupaj tvorita blato – rodovitno snov, iz katere izvira vse življenje. Čeprav je voda bolj romantična in sentimentalna kot zemlja, lahko razume in ceni tudi zemeljsko željo po fizičnem stiku.

Napetosti: Elementa zraka in ognja se hitro premikata, hitro govorita in sta včasih razpršena, zato njuna energija pogosto pretrese in zmoti bolj umirjen, tih in osredotočen pristop elementa zemlje. Z njunega vidika se zemlja lahko zdi zataknjena, počasna in trmasta. Za zemeljske elemente je pomembno, da si prizadevajo biti bolj verbalno komunikativni, kadar imajo opravka z ljudmi iz zraka in ognja, za slednje pa je pomembno, da se umirijo, zadihajo in dajo zemeljskim ljudem čas in prostor, da delijo svoje ideje.

Tisti z veliko zračnega elementa v svoji karti so čudovite, očarljive klepetulje.

Zračna znamenja: dvojčka, tehtnica, vodnar

Komunikacija: Tisti z veliko zračnega elementa v svoji karti so čudovite, očarljive klepetulje. Govorijo veliko, globoko, vmes pa veliko nepomembnih stvari. Pogosto element zraka govori in razmišlja zelo hitro. Po navadi so zelo inteligentni, racionalni in se zlahka dolgočasijo. Ko jih vključite v resen pogovor, je to lahko zelo koristno, a jih je težko vključiti in osredotočiti.

Reševanje problema: Tisti z elementom zraka praviloma ne marajo konfliktov, radi pa se prepirajo. To se morda sliši kot paradoks, a zanje ni. Uživajo v tem, da na problem pogledajo z vseh možnih zornih kotov in najdejo več rešitev ali pristopov. Izziv je, da je reševanje problemov za zračne elemente podobno reševanju ugank. To je abstraktno, zabavno početje in lahko pozabijo, da so v določenih situacijah čustva, srce in odnosi na nitki.

Naklonjenost: Element zraka je odličen pri govorjenju in razmišljanju, težje pa mu je čutiti in še posebno ostati prisoten v enem občutku. Ljudje z elementom zraka vam bodo povedali, kako zelo vas imajo radi in kako jim je mar, potem pa bodo morda naredili nekaj, zaradi česar se ne boste počutili ljubljenega. Skoraj nikoli ni osebno. Le njihovo pozornost je za hip pritegnilo nekaj drugega. Naklonjenost izkazujejo s pogovorom in pozornostjo ter z veseljem razmišljajo o najtežjih situacijah s svojimi najljubšimi ljudmi.

Kompatibilnost: Tisti, ki imajo v svoji natalni karti veliko ognja, po navadi razumejo element zraka. Ognjeni ljudje se prav tako hitro gibljejo, in čeprav imajo raje vizualni prikaz kot govorjenje, cenijo sposobnost elementa zraka, da hitro in kritično razmišlja, pri tem pa ne obsoja.

Napetosti: Tisti z obiljem zraka se pogosto znajdejo v nasprotju z elementom vode in zemlje. Ta elementa sta počasnejša, včasih bolj zrela in pogosto resnejša od tistih z veliko zraka. V idealnem primeru zrak prinese občutek igrivosti in povpraševanja, medtem ko se učijo biti nekoliko bolj mirni in potrpežljivi, da lahko izkoristijo prisotnost in modrost zemlje in vode. Ljudje iz zemlje in vode morda vidijo element zraka kot leteč, toda pod temi pisanimi krili se običajno skriva kot britev oster um, ki je prav tako temeljit kot najtežji zemeljski element. Zrak je pogosto tisti element, ki ga odpišemo kot raztresenega in izgubljenega, in to je skoraj vedno napaka.