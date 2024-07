Športno hujšanje za začetnike

Če ste začetnik v vadbi in si želite izgubiti nekaj odvečnih kilogramov, je pomembno, da začnete postopoma in si postavite realne cilje. Vadbeni načrt za začetnike mora biti zasnovan tako, da vam pomaga pri izgubi telesne mase in pri izboljšanju vaše splošne kondicije. Pred začetkom vadbe se posvetujte s svojim zdravnikom, še posebno če imate kakršne koli zdravstvene težave ali omejitve. Potem naj vam vsebino vadbe pripravi strokovnjak.

Splošni nasveti

Seveda obstaja nekaj splošnih nasvetov, kako poteka takšna vadba. Podrobnosti naj pripravi strokovnjak, pri nas jih je veliko, preverite le, kje je dobil znanje.

Ogrevanje (od 5 do 10 minut). Dinamične vaje ogrevanja, kot so tek na mestu, poskoki, visoko dviganje kolen, rotacija rok in nog.

Kardio vadba (od 20 do 30 minut). Izberite takšno kardio vadbo, ki vam je všeč in jo lahko redno izvajate. To lahko vključuje hojo, tek, kolesarjenje, plavanje ali vadbo na sobnem kolesu. Za začetek poskusite z 20 minutami kardio vadbe, in ko se vaša kondicija izboljšuje, postopoma podaljšujte čas na 30 minut.

Vadba z utežmi (od 15 do 20 minut). Izvajajte vaje za krepitev mišic, ki vključujejo celotno telo. Za začetnike so primerne vaje, kot so počepi, izpadni koraki, sklece, zgibi, potiski uteži nad glavo in veslanje. Uporabite lahke uteži ali uporabite lastno težo telesa.

Raztezanje (od 5 do 10 minut). Po vadbi izvedite raztezne vaje, ki bodo pripomogle k sprostitvi mišic in povečanju gibljivosti. Osredotočite se na raztezanje mišic, ki ste jih najbolj obremenili med vadbo.

Dopolnilne dejavnosti

V program vključimo tudi druge dejavnosti. FOTO: Getty Images

Poleg osnovnega vadbenega načrta poskusite vključiti tudi druge dejavnosti, ki vam bodo pomagale pri izgubi telesne mase in izboljšanju splošne kondicije. To lahko vključuje redne sprehode, jogo, ples ali aktivnosti na prostem.

Pomembno je, da svoj vadbeni načrt prilagodite svojim sposobnostim in ciljem in da vztrajate pri redni vadbi. Ne pričakujte hitrih rezultatov, saj je pomembno, da gradite svojo kondicijo in vzdržljivost postopoma. Sčasoma lahko prilagodite intenzivnost in trajanje vadbe glede na napredek.