Ta in prihodnji teden so vse oči uprte v Planico, kjer poteka svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju. Tam bo seveda tudi naš skakalni as Žiga Jelar, ki nas je v tej sezoni kar večkrat razveselil s svojimi rezultati. Čeprav je vrhunski športnik in je trenutno osredotočen na zadnje treninge in tekme, pa je našel čas tudi za svojo drugo ljubezen – glasbo. Že pred leti je brez sramu širši javnosti pokazal, kako rad raztegne meh harmonike in zaigra vesele viže. Pri petih letih je dobil prvo pravo diatonično harmoniko, od takrat je glasba del njegovega vsakdanjika. Končal je glasbeno šolo, k...