Smrti je ušel s pisanjem in dobrimi mislimi

Veliko govorimo o vzgoji otrok, a začeti je treba najprej pri sebi. Vzgajati in urediti moramo najprej sebe, če hočemo vzgajati in urejati otroke. Spoštovati jih moramo, če hočemo biti spoštovani,« je ena od misli, ki jih je 57-letni Stane Omerzu zapisal v knjigi Dobre misli za dobro življenje. To je njegovo 39. knjižno delo. O tem sicer ni razmišljal, a danes s kritično distanco lahko rečemo, da ne bi bilo presenetljivo, če bi bilo zadnje. Pa je že danes jasno, da ne bo ... Stane je borec. Čeprav je ob težki življenjski preizkušnji že delal obračun s preživetim. Ponosen je na svoje tri sinov...