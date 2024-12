Slovenski floorballovci si obetajo še boljše čase

Nekako pred 15 leti se je okrog mene začela oblikovati skupina talentiranih mulcev, ki jim je floorball pomenil vse. Floorball so igrali povsod, v dvorani, na igriščih, na dvoriščih, v dnevni sobi, verjetno je še kdo spal s palico. Kot vsi mladi športniki so sanjali o tem, da bodo enkrat nastopili na olimpijskih igrah, in tako je to postal naš skupni cilj. Prav ti mladeniči so zdaj s kolegi iz treh drugih klubov zaigrali na svetovnem članskem prvenstvu, verjamem, da jim to, kot tudi meni, pomeni kot olimpijske igre, torej smo bili uspešni,« je selektor floorball reprezentance Gorazd Tomc opisal, kako se je v Sloveniji začel ta šport.

Za 13. mesto padli Tajci

Slovenska reprezentanca v floorballu je svetovno prvenstvo v švedskem Malmöju končala na 13. mestu po zmagi na tekmi za končno razvrstitev proti Tajski s 6:4 (3:2, 1:0, 2:2). Za varovance Gorazda Tomca je bil to premierni nastop v najvišjem rangu tega športa. Slovenci so v skupini D med nižje rangiranimi reprezentancami zasedli tretje mesto po porazu proti Danski (3:10) ter remijih proti Tajski (5:5) in Poljski (4:4). S tem so se podali v tekme za razvrstitev od 13. do 16. mesta.

Selektor Gorazd Tomc je pohvalil svojo četo. FOTO: Floorball zveza Slovenije

V sredo so najprej z 8:4 premagali Kanado, potem so se Tajcem oddolžili za nesrečno izgubo pomembne točke v skupinskem delu, s katero bi napredovali v dodatne tekme za četrtfinale. V boju za končno 13. mesto so Tajce ugnali s 6:3. »S povsem tekmovalnega vidika je končno 13. mesto nekako pričakovano in realno, želje in sanje pa so bile uvrstitev okrog 10. mesta. Nastope v skupinskem delu lahko ocenim kot dobre, mogoče z malo preveč treme. Vsekakor pa ostaja rahlo grenak priokus po izpuščenih priložnostih proti Poljski in Tajski, ko smo imeli še nekaj minut ali sekund pred koncem zmago v žepu. Mogoče smo se malo ustrašili tega in iztržili zgolj dva remija, kar ni bilo dovolj za napredovanje,« ocenjuje selektor nastop svojih varovancev.

Mladinci še boljši

»Uvrstitev je realen dokaz, kam spada slovenski floorball danes. V članski konkurenci smo 13. na svetu, v mladinski še dve mesti više. Pred dobrimi desetimi leti nas ni bilo med dvajseterico. Načrtno delo in odlične generacije igralcev botrujejo uspehom zadnjih let,« nadaljuje Tomc, ki meni, da je največja rezerva v popularizaciji floorballa po vsej Sloveniji. Če bi se šport razmahnil, bi to pomenilo večjo konkurenco ter veliko večji bazen igralcev za reprezentance. Prišlo bi tudi več sponzorjev, gledalcev, medijev in vse to bi prisililo klube v boljšo organizacijo, razvoj. Za Slovenijo so na SP igrali Blaž Tomc, Jaka Rous, Nejc Peklaj, Robi Košir, Luka Podobnik, Sašo Bizjak, Anže Brajič, Luka Časar, Anže Habjan, Blaž Kavčič, Blaž Kohne, Matevž Kohne, Lovro Oblak, Maj Oman, Nejc Oman, Luka Peklaj, Anže Podobnik, Gal Šardi in Gašper Triler v polju ter vratarja Tim Luznar in Blaž Tomazin. »Floorball za zdaj temelji povsem na prostovoljstvu. Vsi, ki delujemo v tem športu, smo zaposleni, študenti, dijaki … Nihče v Sloveniji se s floorballom ne ukvarja profesionalno. Ker smo majhna zveza, nam država čisto nič ne pomaga, tako da si moramo tudi finančna sredstva za nastope v reprezentanci poiskati sami ali jih prispevati iz lastnega žepa. Enako je bilo z nastopom na tem svetovnem prvenstvu,« nadaljuje selektor, ki je zaposlen v Slovenski vojski, v ekipi pa premore študente, bodoče podjetnike, diplomante računalništva, strojništva, kemije pa tudi nekaj kmetovalcev.

Brez naturalizacije »S ponosom lahko povem, da smo bili na svetovnem prvenstvu verjetno edini, ki smo nastopili samo z igralci, ki igrajo v domačem državnem prvenstvu. Dokler bom jaz selektor reprezentance, naturalizacije ne bo. Kaj bodo storili moji nasledniki, pa bo pokazal čas,« pove Gorazd Tomc.

Kratke hlače, majica in palica

Floorball se trenutno igra predvsem v Škofji Loki s Poljansko dolino, Borovnici, Kranjski Gori. Obstaja pa še nekaj manjših klubov oziroma skupin po drugih krajih. A nekako je razširjen predvsem po Gorenjski. Trenutno imamo v Sloveniji osem klubov in skupaj z mladinskimi kategorijami okrog 300 igralcev in nekaj igralk.

To je šport, ki je vse bolj priljubljen tudi v Sloveniji. FOTO: Floorball zveza Slovenije

»Floorball je eden najhitreje rastočih in razvijajočih se športov v Evropi. V nekaterih državah spada že med tri najpopularnejše dvoranske športe. Menim, da je tudi v Sloveniji prihodnost floorballa svetla, saj smo prepoznavnejši iz leta v leto. Vse pogosteje se pojavljamo v medijih in vse več ljudi ve, kaj je floorball. Tudi naš nastop na zadnjem svetovnem prvenstvu je dokaz, da delamo v pravi smeri. Še pred nekaj leti si nismo predstavljali, da si bodo Slovenci naše tekme s svetovnega prvenstva lahko ogledali v živo prek televizije,« je prepričan selektor, ki trdi, da je floorball preprost in ne drag šport.

»Za rekreativno igranje potrebujete osnovno športno opremo, kot so kratke hlače, majica in superge. Potrebujete še palico za floorball ter plastično žogico velikosti teniške. Igrate lahko na različnih podlagah, različnih velikostih igrišč, na različno velike gole, igrišče je lahko ograjeno ali pa tudi ne. Tudi število igralcev je lahko različno. Floorball je bistveno cenejši od hokeja in cenovno primerljiv z nogometom in rokometom. Pravila so zmes pravil malega nogometa in hokeja. Igralci imajo opremo kot pri rokometu ter palico, vratar ima posebno obleko in nima palice. Igralci lahko za doseganje zadetkov uporabljajo le palice, podaja z nogo je dovoljena, igra z rokami in glavo pa ne. Pretirani fizični kontakti niso dovoljeni, ker igralci nimajo zaščitne opreme. Igra traja trikrat po dvajset minut, enako kot pri hokeju,« izvemo o osnovi opremi in pravilih te igre.