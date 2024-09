Poselitev visoko na hribih ni bila posledica samo obrambe pred zavojevalci, pač pa tudi pred malarijo. Tako je bilo tudi v Istri, ki je od 17. do 19. stoletja pretrpela hude epidemije malarije: malarična je bila celotna dolina reke Mirne, od izliva v morje pa vse do Buzeta. In prav na tem območju se je stkala tisočletna etnična meja Slovencev. Slovani so se tja naselili že med osmim in dvanajstim stoletjem, in še sredi 19. stoletja je bila Istra, kot navaja zgodovinarka Duša Krnel-Umek, videti takole: Slovani med Dragonjo in Mirno so bili Slovenci, Italijanov je bilo 160.000 (nekateri pravijo,...