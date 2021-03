Po podatkih našega ministrstva za zunanje zadeve v Belgiji živi in dela od 3000 do 4000 Slovencev. Čeprav je to malo v primerjavi z Nemčijo, od koder jih je okoli 60.000, pa zanimanje zanjo vse bolj raste. Tja si želijo predvsem intelektualci, najbolj pa jih zanima delo v številnih institucijah Evropske unije, kjer po zadnjih podatkih dela že več kot 500 Slovencev. Če so se Slovenci v Belgijo začeli priseljevati kot ekonomski migranti že pred prvo svetovno vojno, v precej večjem številu pa po letu 1920 (največ iz Furlanije - Julijske krajine in Benečije, slovenskih rudarskih mest in Avstrije)...