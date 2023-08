V Rakovem Škocjanu je do 60. let prejšnjega stoletja stal megalitski oval oziroma kamniti krog neznane starosti in bolj kot ne tudi namena. Megalitske skale so bile uničene ob gradnji hotela, vendar kamniti krog ni pozabljen, nasprotno. »Megalitski oval z močnim poljem dobrodejnega elektromagnetnega valovanja je neprecenljiva snovna prazgodovinska kulturna dediščina Notranjske,« pravi Mitja Fajdiga, podpredsednik Turističnega društva Rakek in vodnik po Zelenem krasu. »Spodobilo bi se, da bi se obnovil v prvotni obliki, s čimer bi se zadostilo tudi republiški odločbi iz 1949., ki je Rakovo kotl...