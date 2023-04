Škodljivce preganjajo rastline in žuželke

Rastline, tako okrasne kot vrtnine, so pogosto na udaru škodljivcev. Te lahko preženemo z dobro premišljenimi posevki, denimo če upoštevamo dobre sosede. Ena od nalog dobrih sosedov je namreč ravno odvračanje škodljivcev z rastlin v njihovi bližini. Trenutno je predvsem čebula na udaru čebulne muhe, o kateri smo podrobneje že pisali. Posevek lahko zaščitimo fizično, torej s kopreno ali tunelom, pomagajo tudi rumeni lepljivi lističi, na katere se bodo muhe prilepile, lahko pa v bližino posadimo korenček, ki ga čebulna muha ne mara. Zgodi se lahko, da ne bo pomagalo nič od naštetega in žerke bodo kljub našemu trudu naluknjale pridelek, ta bo zato propadel. Če to opazimo, nam ne preostane drugega, kot da prizadete rastline izpulimo in zažgemo, sicer se bodo živali prej ali slej namnožile in napadle preostale zdrave rastline.

Boj s polži

Škodljivci, ki vrtičkarjem povzročajo največ sivih las, so polži. Obstajajo srečneži, na vrtove katerih ti ne zaidejo, tisti, ki so z njimi že imeli opravka, pa vedo, da je boj z njimi dolgotrajen in pogosto neuspešen. Od sadik jih bodo odvrnile fizične prepreke, ki jih zaradi nežne kože, ki pokriva njihovo telo, ne bodo mogli preplezati, torej jajčne lupine, bodeče zastirke, kot je denimo slama, nekateri so opazili, da jih odganja tudi bakrena ograja. Od rastlin polži ne marajo okrasnega luka, zato ga posadimo v bližino paradižnika, paprike, krompirja, brokolija, kolerabe in zelja.

Bodeča zastirka bo polžem otežila pod do vrtnin. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Najbolj učinkovita metoda, ki pa žal ne pride v poštev pri vseh, so race, ki se s polži rade mastijo. Nekoč je bila prevladujoča metoda odstranjevanja polžev soljenje. A ta ni le nehumana, sol bo spremenila tudi kemično sestavo tal, kar lahko negativno vpliva na vrtnine. Morda bo še najboljše, da se v primeru čezmernega nakopičenja polžev za leto ali dve odrečemo vrtičku, počakamo, da obupajo in si gredo hrano iskat drugam, nato pa gredice ponovno zasadimo.

Pikapolonice nad uši

Izjemno nadležne so tudi listne uši in nekatere vrste gosenic. Uši bodo rastlino naluknjale in iz nje spile sokove, zaradi česar bo propadla, gosenice pa običajno oglodajo liste, cvetove, tudi plodove in rastlino tako uničijo. Dobra novica je, da se s temi škodljivci prehranjujejo nekatere žuželke, zato jih nikoli ne preganjajmo z vrta ali iz njegove bližine. Pikapolonice oziroma njihove ličinke so denimo odlične v boju proti listnim ušem, z njimi se hranijo tudi parazitoidne osice, ki uživajo še gosenice in razne ličinke. Listne uši bodo pozobale tudi navadne tenčičarice.

Tenčičarice so med zelenjem skoraj nevidne. FOTO: Getty Images/iStockphoto

Okolico hiše seveda odlično očistijo tudi vse vrste ptic, zato poskrbimo, da se bodo počutile čim bolj udobno in bodo redno prihajale na obisk. Pozimi jim lahko postavimo ptičjo hišico, poleti pa posode z vodo, oboje seveda na primerno višino, še posebno če se naokoli radi sprehajajo mački. Listne uši odganjajo tudi mnoge okrasne rastline, denimo okrasni luk, krizanteme, žametnice, kapucinke in petunije.

Listne uši odganjajo mnoge okrasne rastline, denimo okrasni luk, krizanteme, žametnice, kapucinke in petunije.

Mnogo vrtičkarjev ima težave z bramorjem, a ta ni naš največji sovražnik. Le če se preveč namnoži, bo začel povzročati škodo na pridelku, v nasprotnem primeru je bolje, da ga sprejmemo za prijatelja. Prehranjuje se namreč s strunami, in če bramorja preženemo z vrta, se lahko poslovimo tudi od solate. Nekoliko jim lahko pozornost od nje odvrnemo tako, da z vrtička ne odstranimo čisto vsake rastlinice plevela, saj se bodo v tem primeru lotile najprej tega. Kot past za strune deluje tudi ajda. Ker so rastline votle, bo struna vanje zavrtala, nazaj ven pa zaradi posebnih kaveljcev med členki ajde ne bo več mogla.