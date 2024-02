Škandal z afero

Pravosodna ministrica je odstopila, Nacionalni preiskovalni urad pa mora pregledati kup dokumentacije, ki po njenih besedah nedvoumno kaže, da je v ozadju posla z nakupom sodne stavbe na Litijski cesti skrbno načrtovano delovanje dobro organizirane peščice državnih in političnih uradnikov. In tu je afera. Izbruhnila je. Dvignila je veliko prahu. Povzročila je veliko razburjenje in vsi govorijo o tem, sprožila je govorice. Završalo je. Najprej se izve za udarni vrh zgodbe, po navadi sledi neka hitra kazen, obsodba ljudstva, zgodba pa se iz zaupnih virov počasi razpleta proti intrigantnemu začetku. To je afera, pozornost vzbujajoča nečedna zadeva ali dogodek (SSKJ). Ki je bila prikrita in nato razkrita. Odkrivanju in povzročanju afer rečemo aferaštvo, v Pravopisu je primer aferaštvo v politiki.

Politična, špijonska, dopinška, podkupovalna, korupcijska, orožarska, ljubezenska. Nikoli se je ne pozabi. Lahko ponikne, a v podobnih okoliščinah, ob novi aferi znova pride iz kolektivnega spomina, splava na površje, se jo pogreva, vpleteni pa podoživljajo muke.

Zadnja afera je bila v zvezi z razkritjem zamenjanih histoloških izvidov pri raku želodca. Ta še nima imena, ampak je opisno poimenovana. Medtem ko omenjena pravosodna afera že ima ime, afera Sodna palača. Spomnimo se še drugih: afera Čista lopata, afera Bulmastifi, afera Fotopub, afera Patria, afera Odrezana roka, afera Watergate.

Afere torej zapisujemo na tri načine. Z levim ujemalnim pridevnikom: ko jo samo popredalčkamo, uvrstimo v eno od vrst afer (z malo; ljubezenska). Opisno: pri poimenovanju je vedno prva beseda afera, sledi s kom ali s čim (z malo; afera z računalniki). Imensko: besedi afera sledi ime v imenovalniku, ki ga po nasvetu na Franu pišemo z veliko začetnico (afera Panamski dokumenti).

Nemoralno, nečastno dejanje, ravnanje, ki vzbuja ogorčenje, zgražanje javnosti. To pa je škandal. Škandal narediš, preprečiš. Ali urediš zadevo brez škandala. Vpleten si v škandal ali pa prosiš, naj ti nekdo ne dela škandala. Obstaja gospodarski, ljubezenski, politični škandal. Pa saj to je kot afera. Ve se, da ima tudi afera nemoralno konotacijo. A ju začuda ne najdemo kot sopomenki v sinonimnem slovarju.

Po Etimološkem slovarju ima afera izvor v francoščini, affaire, izpeljano iz zveze avoir à faire, morati narediti, to, kar se mora narediti. Mar naj bi to pomenilo, da si človek ne more pomagati, da ne bi naredil afere, se vpletel vanjo? Škandal pa izhaja iz grščine, skandalon, in pomeni pohujšanje, spotakljivost, prvotno pa pomeni past. Še danes ima ohranjen ta pomen. Pozorno poslušajmo in berimo. Pišite nam na lektura@slovenskenovice.si.