Potem ko je 24-letni Žiga Jelar zaradi zapletov po okužbi s koronavirusom izpustil velik del sezone, je v Planici pred domačim občinstvom dokazal, da je iz pravega testa. Na posamični tekmi finala svetovnega pokala je stopil na najvišjo stopničko in dosegel svojo prvo zmago v karieri. Nato je osvojil še mali kristalni globus v poletih in tako izvrstno zaključil sezono, ki je bila še pred meseci polna negotovosti. Zdaj ima 24-letnik polne roke dela s sponzorskimi obveznostmi, in čeprav ga predstavniki sedme sile oblegajo z vseh strani, si je simpatični Gorenjec vzel čas za krajši pogovor. &ra...