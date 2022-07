Šik tudi v kopalkah

Končno smo dočakali počitnice in obdobje poletnih oddihov je v polnem razmahu. Brez kopalk seveda ne bo šlo, kljub minimalizmu teh kopalnih krpic pa zraven lahko kombiniramo tudi modne dodatke. Tokrat smo za modni navdih izbrali nekaj predlogov, ki bodo vaš videz v kopalkah dvignili na višji nivo, da boste tudi na plaži videti urejeno ter v koraku z najnovejšimi modnimi trendi.

Klobuček

V zadnjih letih se veliko govori o škodljivih učinkih sončnih žarkov na našo kožo, zato jo velja poleti še posebej dobro zaščititi. Poleg sončne kreme bo zato pomembno vlogo odigral tudi klobuček, ki bo čez dan skrbel, da bo naš obraz v senci.

Slamnik na plaži nikoli ne gre iz mode.

Poleg tega, da nam zaradi njega sonce ne bo slepilo pogleda, bomo z njim videti tudi bolj atraktivno. Lahko izbiramo med velikimi slamniki, še posebno modni pa so letos tako imenovani ribiški klobučki oziroma bucket hat-i v različnih barvah in materialih. Od kvačkanih do platnenih, izbira je popolnoma vaša.

Šilt

Če raje kot klobuk nosite kapo, lahko svoj videz v kopalkah popestrite tudi z običajno kapo s šiltom, ki jo letos nosimo tudi k elegantnim opravam. Poleg tega, da bo vašemu obrazu dajala senco, bo ukrotila tudi pričesko. Če pa ste med tistimi, ki na plaži svoje lase najraje spnete v figo, lahko nosite tudi šilt, ki dopušča, da slednja prosto štrli, kot jo najraje nosite. Kar nekaj modnih znamk je letos lansiralo svojo različico slamnatega, planenega ali jeans šilta, za katerimi že norijo vse modne navdušenke.

Šilt bo pogled zaščitil pred sončnimi žarki, hkrati pa ukrotil vaše lase.

Torba za na plažo

Na plažo navadno poleg kopalk vzamemo tudi kopalno brisačo, sončno kremo in podobne pripomočke, s katerimi lažje in bolj udobno preživimo vroče temperature. Zato brez kopalne torbe ne bo šlo. Letos so izjemno popularne takšne, ki so sešite iz brisači podobnega materiala, bolj pisane kot so, bolje je. Seveda pa še vedno ostaja nadvse moden pleteni cekar, s katerim prav tako ustvarimo moden morski videz.

Rutke

Tudi najrazličnejše rutke in svileni šali bodo poskrbeli, da bomo ob morju videti nadvse šik. Lahko jih prepletemo z lasmi in tako ustvarimo sproščeno poletno pričesko, služijo pa nam lahko tudi kot modna pregrinjala za čez kopalke. Večje površine blaga si lahko zavežemo okoli pasu, ali pa z njimi ovijemo kar celo telo in se tako zaščitimo pred soncem.

Nakit

Piko na i pa morskemu stajlingu doda nakit. Seveda moramo pri tem paziti, da izberemo nerjavečega, ki ga morska voda in sončne kreme ne bodo uničile. Poleg zapestnic, uhanov, prstanov in verižic je letos izjemno v trendu tudi nakit za telo. Tanke zlate verigice si lahko ovijemo okoli pasu , gležnjev ali celo stegen.