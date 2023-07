Še več ljudi bo našlo mir ob vodi

Pri Bukovniškem jezeru je bilo nedavno zelo slovesno, saj so ob 60. obletnici ustanovitve Turističnega društva Dobrovnik namenu predali obnovljeni nasip z okolico in razgledni stolp oziroma razgledno-opazovalno ploščad. Poleg številnih domačinov in predstavnikov turističnih in sorodnih društev ter lokalnih skupnosti sta se prireditve udeležila minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek in državni sekretar na ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport Dejan Židan ter turističnemu društvu in občini Dobrovnik namenila nekaj spodbudnih besed.

Razgledni stolpek očitno prenese veliko težo, saj je bilo na njem hkrati veliko gostov.

Ploščad, s katere je lep razgled po jezeru in njegovi okolici, so postavili na strehi vodnega stolpa. Jevšek je povedal: »Tisti, ki živimo tukaj, se pogosto ne zavedamo, kako čudovito naravo imamo. Bukovniško jezero je ena najbolj obiskanih turističnih destinacij. Veliko ljudi prihaja tudi z drugih območij Slovenije in iz tujine. Župan in drugi v dobrovniški občini in v soseščini s srcem delajo za to okolje in turistični razvoj. Izvedlo se je veliko projektov. V finančni perspektivi 2021–2027 bo veliko denarja namenjenega takšnim projektom, in prepričan sem, da bomo v Pomurju znali ta denar porabiti za razvoj regije.«

Nekoč je bila zelena dolina

Ob slovesnem dogodku so proti nebu poleteli beli golobi.

Razgledni stolp bo po pričakovanjih popestril ponudbo na eni najbolj obiskanih turističnih destinacij v pokrajini ob Muri, načrtujejo pa tudi opremo in optične pripomočke za opazovanje ptic. Pripravili so kulturni program, v katerem so nastopili cimbalist Andi Sobočan ter šolarji in kulturne skupine iz občine. Župan Marjan Kardinar je povedal, da je bila na tem območju nekoč zelena dolina, po sredini je tekel Bukovniški potok. »Že predniki so vedeli, da bo treba vodo, predvsem ob večjih nalivih, ustaviti, da bi zaščitili nižjeležeča območja in naselje Dobrovnik. Zato so zgradili nasip in nastalo je jezero,« je spomnil.

Že predniki so vedeli, da bo treba vodo, predvsem ob večjih nalivih, ustaviti, da bi zaščitili nižjeležeča območja in naselje Dobrovnik.

Območje je dobilo novo podobo ter postalo zatočišče mnogo živali in rastlin. Vse več ljudi je našlo mir ob vodi in na njej. Nasip je bilo treba zaradi dotrajanosti povsem obnoviti in danes daje občutek varnosti ter možnost sprehodov in počitka. »Lepa narava v tem turističnem biseru omogoča, da se vsi, ki stopajo v ta prostor, dobro počutijo in si naberejo novih moči. Razgledni stolp so snovalci krajine odlično izpeljali,« je dodal župan.

60 let je minilo od ustanovitve TD Dobrovnik.

Vodja sektorja območje Mure pri Direkciji RS za vode Anton Kustec je dejal, da je okolica z obnovo nasipa veliko bolj varna pred delovanjem vode; v preteklosti smo večkrat videli, kaj se lahko zgodi zaradi razdiralne moči veliko vode ob večjih nalivih, zato je bila obnova izrednega pomena. Turistična zveza Slovenije je TD Dobrovnik ob 60-letnici namenila priznanje s srebrnim znakom, predsedniku društva Kardinarju ter direktorici dobrovniškega zavoda za okolje in turizem Elizabeti Horvat ga je izročil predsednik Pomurske turistične zveze in župan občine Puconci Uroš Kamenšek. O. B.