Saša Lendero: Na shodu sem se drla iz vsega srca

Pevka, voditeljica, podjetnica, diplomirana sociologinja z visokim inteligenčnim kvocientom, čustveno inteligenco in smislom za humor. S temi besedami opisujejo 47-letno Sašo Lendero. Bliža se četrt stoletja, odkar je posnela svojo prvo pesem Skupaj midva, od njene verjetno največje uspešnice Ne grem na kolena, pa je minilo 15 let. Z življenjskim sopotnikom in sodelavcem Miho Herzogom sta del televizijske oddaje Kdo si ti? Zvezde pod masko, v kateri sta se, po 20 letih skupnega življenja, tudi zaročila. Izjemno ceni prijaznost, zaradi česar so jo neštetokrat ozmerjali s sladkobnostjo. Kako pre...