Samsungov projektor v drugo prinaša nekaj novosti in opazno nižjo ceno

Samsungov kompaktni projektor freestyle je doživel manjšo prenovo. Mere so ostale iste, teža tudi, prav tako ločljivost, ki je omejena na polno visoko ločljivost oziroma 1920 x 1080 točk. A brez skrbi, to je popolnoma dovolj, tudi če ga uporabljamo na večji razdalji. Napravica še vedno zmore projicirati sliko na steno ali platno z razdalje od 80 do 270 centimetrov, kar prinaša od 30 do 100 palcev veliko sliko oziroma od 76 do 254 cm (po diagonali), pri čemer pa je dobro upoštevati, da bo za optimalno svetilnost poskrbljeno do razdalje 1,9 metra.

Daljša življenjska doba

Projicirana slika je zelo dobra. FOTO: Staš Ivanc

Glede na prvo generacijo ima freestyle 2 za 50 odstotkov daljšo življenjsko dobo led sijalk, in sicer naj bi zdaj zmogel več kot 30.000 ur delovanja, kar v praksi pomeni okoli 15.000 celovečernih filmov. Več kot dovolj. Slika je odlična, ostra in barvita, najboljša pa bo v zatemnjenem prostoru; projektorji pač niso primerni za predvajanje pri dnevni svetlobi ali pod močnimi lučmi. Še vedno pa se vidi sivkast rob ob projicirani sliki, kar lahko koga moti. Mene ni. Slika se, kot rečeno, projicira v formatu 1080p, freestyle 2 pa podpira tudi standard HDR+, ki zagotavlja večje dinamično razmerje med svetlimi in temnimi prizori. Tudi zvok se precej dobro predvaja iz vgrajenih zvočnikov.

Zelo enostavna uporaba

Minimalistični daljinec s »pretočnimi« bližnjicami FOTO: Staš Ivanc

Ena glavnih prednosti freestyla je njegova enostavna uporaba. Napravico položimo na ravno površino, jo s pomočjo stojalca obrnemo proti steni (ali stropu), za vse drugo pa bo poskrbela sama: slika se bo prilagodila zornemu kotu, sama pa se bo tudi izostrila. Velik plus je tudi Samsungov televizijski operacijski sistem tizen, ki ga lahko upravljamo prek priloženega daljinca ali mobilne aplikacije smartthings. Na napravi so že prednaložene najbolj priljubljene aplikacije za pretakanje videa, kot so netflix, prime video in disney+, ki imajo tudi bližnjice na daljincu, na voljo pa so tudi druge aplikacije, od eona in nea do youtuba in voya.

Televizijski operacijski sistem tizen močno poveča freestylovo uporabnost.

Povezljivost

Kar se tiče priključkov, ne moremo pričakovati čudežev: tu sta le micro hdmi vtičnica za predvajanje videa z zunanjih virov ali povezovanje z zvočnikom ali soundbarom ter usb c vtičnica za napajanje prek priloženega 50-vatnega adapterja. Tudi micro hdmi kabel je treba dokupiti. A mnogo uporabnikov ga niti ne bo potrebovalo, saj bodo vsebine gledali prek vmesnika tizen oziroma brezžične povezave wifi (z zunanjimi napravami se lahko poveže tudi prek bluetootha).

Gamerska novost

Zelo dobrodošla novost je možnost igranja videoiger, saj se freestyle 2 lahko poveže s Samsungovim gaming hubom, prek katerega lahko igramo igre z naročniških pretočnih platform GeForce Now in Xbox Game Pass; vse, kar potrebujemo, je xboxov igralni plošček.

Precej priročna zadeva je baterijski podstavek (169 evrčkov), na katerega postavimo projektor in ki poskrbi za tri ure gledanja, dobro pa si je omisliti tudi torbico za varnejše prenašanje (30 evrov). Privlačnejša je tudi cena: freestyle 2. generacije trenutno stane 649 evrov, 150 evrov manj od prvotne priporočene cene. Še vedno ni ravno poceni, a prvi freestyle je ob splovitvi stal 999 evrov.