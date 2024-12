S smetišča v lepšo prihodnost

O življenju in delu slovenskega misijonarja na Madagaskarju Pedra Opeke poročajo številni članki, reportaže, filmi, poročila in knjige, nekatere tudi v slovenščini. Nedavno je luč sveta ugledal tudi poslovenjen strip z naslovom Akamasoa Pedro Opeka – Dobrota bo rešila svet. Prvi strip z naslovom Oče Pedro, angel za Madagaskar, je za otroke, stare od 8 do 13 let, že 2014. izdala založba Bayard. Sedem let pozneje je francoska založba iz Reuniona Des bulles B dans l'Océan (DBDO), ki v svojih edicijah promovira zgodovinsko, kulturno in cerkveno dediščino z območja Indijskega oceana, izdala strip z naslovom Akamasoa, oče Pedro, človečnost skozi dejanja (Akamasoa, Père Pedro, l'humanité par l'action), namenjen starim in mladim. Kar tri leta so trajali pogovori z založnikom iz Reuniona, da je končno založba Družina z njim sklenila pogodbo in izdala strip, ki obsega 64 strani. Vsi avtorji stripa so Malgaši. Scenarij in besedilo sta napisala Franco Clerc in Étienne Léong, ilustracije je prispeval Rafally, Nino pa jih je obarval.

Ljubezen do človeka

Kako se je porodila ideja, da bi pripravili strip? Franco Clerc: »Bilo je srečno naključje. O izdaji stripa sva se z urednikom založbe DBDO že pogovarjala, ko je dobil na mizo besedilo Étienna Léonga, podrobno poročilo o dosežkih Petra Opeke in skupnosti. Manjkal pa je tisti topli, človeški del, kakšna je osebnost, ki je vse to uresničila. Z bralci smo želeli deliti dvome, strahove in pogum Pedra Opeke, da kljub nepredstavljivim oviram nadaljuje delo vse do danes. Z Léongom sva začela pripravljati scenarij in nato besedilo. O življenju in delu Pedra Opeke je Léong že veliko vedel, jaz pa sem začel pridobivati informacije in se začel z Opeko sestajati.« Sproti mi je dajal predloge, pravi Clerc: »Vedno bolj sem razumel njegovo ljubezen do človeškega bitja, malgaškega naroda in njegovo sveto jezo do krivic, ki se godijo revnim. Veliko njegovih misli sem vključil dobesedno. Zelo pomembno se mu je zdelo, da smo vključili tudi neprecenljivo delo številnih sodelavcev skupnosti.«

Namesto da bi postal profesionalni nogometaš, se je kot lazarist odločil pomagati najbolj revnim.

Največja Opekova odlika je, poudari Franco, da se z reveži povezuje na isti valovni dolžini, poskuša razumeti, kaj je v njihovih srcih, kakšni so njihovi hrepenenje in strahovi. Korak za korakom je uresničeval svoj življenjski projekt. Revežem je dal upanje, dostojanstvo in samopodobo. Kako predstaviti Opekov šok, ko je na smetišču videl neverjetno človeško bedo? »Težko je bilo opisati z besedo in risbo, bralcem predstaviti, kaj je čutil in imel v mislih v tistem trenutku. Vidimo tiste ljudi na smetišču in hkrati se z njim poistovetimo, ko ga duši strupen smrad. Ne sodi jih, preprosto ne razume, čemu je priča.«

Apostol smetiščarjev

Zgodba o Opeki in skupnosti Akamasoa ni le zgodba o naselju, ki je zraslo na smetišču, je veliko več. Jedro Akamasoe sestavlja 13 vasi na obrobju glavnega mesta Antananariva, kjer stalno živi 20.000 ljudi. V skupnost je vključenih še devet vasi, ki so raztresene po otoku. »Če bi hotel predstaviti celotno zgodbo o Opeki, bi moral napisati šest ali sedem knjig, zato smo izbrali najbolj udarne dogodke,« pravi Clerc.

Lani je bil po osmih letih v Sloveniji, bil je tudi v Velikih Laščah. Foto: Drago Perko

Vsebina je razdeljena na več delov, zgodbo otrokom, ki živijo v humanitarni skupnosti Akamasoa, pripoveduje naš misijonar. V prvem delu dobimo grobe obrise osebnosti Opeke, ki se je, namesto da bi postal profesionalni nogometaš, kot lazarist odločil pomagati najbolj revnim. V drugem delu se zgodba začne razvijati na smetišču glavnega mesta Antananarivo, kjer ljudje živijo v človeka nevrednih razmerah, in Opeka si poskuša pridobiti njihovo zaupanje. Smetišče in smetiščarji so postali sinonim za nepopustljiv in srčen boj Opeke z revščino na Madagaskarju. Ker je svoje poslanstvo našel med smetiščarji, ga nekateri zato imenujejo apostol smetiščarjev.

Biblijsko potovanje

Sedemdeset družin odpelje na tako rekoč biblijsko potovanje v obljubljeno deželo, na rodovitno in zeleno podeželje, kjer sta čist zrak in čista in pitna voda, iz krošenj dreves, v katerih rastejo tropski sadeži, se slišijo melodije čričkov in ptic. Zgradijo vas, ki jo poimenujejo Antolojanahary, Božji dar. Po vrnitvi na smetišče Opeka v bližini odkrije skalovje, ki postane izjemno pomembna dobrina, kamnolom Akamasoe. Mukotrpno pridobivanje kamenja le s kladivom in dletom je namenjeno gradnji hiš v naselju in pridobivanju prihodkov skupnosti.

Z reveži se povezuje na isti valovni dolžini, poskuša razumeti, kaj je v njihovih srcih, kakšni so njihovi hrepenenje in strahovi.

Strip se nadaljuje s prikazom aktivnosti, ki jih izvaja skupnost, in predstavitvijo Pedrovih ožjih sodelavcev. Avtorji predstavijo tudi Pedrovo bogoslužje. Začetki in delovanje skupnosti ne minejo brez ovir in problemov. Tak primer je poskus oboroženega napada na Opeko. Sledita razvoj skupnosti in širitev delovanja na ves Madagaskar. Vrhunec zgodbe je sprejem papeža Frančiška na nekdanjem smetišču, zdaj naselju Akamasoa. Stripovski zgodbi sledi intervju z Opeko, ki ga je opravil urednik založbe DBDO Jean-Luc Schneider.

Opeka je na otoku, ki danes šteje okrog 32 milijonov prebivalcev in je ena najbolj revnih držav na svetu, doslej pomagal že več kot 500.000 revežem. Za svoje delo je prejel številne nagrade in priznanja, morda edina izjema je še Nobelova nagrada za mir.