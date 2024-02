S. O. S. kvintet sporoča: Naša lumpa je švicarska humpa

Naši glasbeniki se radi ozirajo po tuji glasbeni produkciji in tako včasih priredijo kakšno znano, v tujini uspešno skladbo, ki gre odlično v uho, tudi v slovenski jezik. To so uspešno naredili člani S.O.S. kvinteta, ki na lestvice naših radijskih postaj že prodirajo z novo, nekoliko nenavadno pesmijo Lumpa, lumpa.

Lumpa, lumpa je torej nova vroča skladba priznane skupine S.O.S. kvintet, ki pa je priredba znane švicarske uspešnice Humpa humpa, to so v originalu posneli Fäaschtbänkler. Pesem je res zelo drugačna, kot smo jih vajeni od te skupine doslej, a zelo zanimiva za poslušanje. To priznavajo tudi člani skupine S.O.S. In ko že misliš, da v njej ni nič narodnozabavnih ritmov, se nenadoma vse sprevrže v čisto pravi oberkrainer zven oziroma našim ušesom bolj domače ritme.

Ko so člani S.O.S. kvinteta prvič slišali to pesem, so jo v predelavo zaupali izjemnemu tekstopiscu in glasbeniku Alenu Klepčarju, ki je poskrbel za slovensko verzijo besedila, pri tem pa je inspiracijo iskal v dekletih navihanega značaja. Ideja, da bi priredili to skladbo, se je sicer porodila Niku Zendzianowskyjemu, ki se je S.O.S. kvintetu pridružil lani, in kot pravi, je za njim prvo, a zelo zanimivo leto. »S.O.S. je zame postala druga družina, lepo so me sprejeli in na vsakem koraku mi stojijo ob strani. Lepo je imeti ob sebi ekipo, s katero si lahko to, kar si želiš biti, ob tem pa seveda še rasteš,« pravi Zendzianowsky.

Za skladbo Lumpa, lumpa so posneli videospot, med snemanjem pa so se zelo zabavali. »V videospot je vloženega ogromno dela. Zahvaljujoč Kikiriki films – Dobranu Lazniku in Gregi Šteharniku – smo poskrbeli za pestre kadre in veliko razigranih utrinkov. V njem ob drugih nastopajočih vidimo plesalke iz kluba Kušnime, ki so pod taktirko Nike Slatinšek koreografijo posebej sestavile tudi za Kajo Humski, pevko S.O.S. kvinteta kot tudi Fehtarjev. Sicer pa se v tem videospotu lepo vidi, da se dobro razumemo in da med nami vlada izjemna energija. Srečo smo imeli, da je ekipa dihala z nami in nam dodatno popestrila dogajanje,« pove harmonikar Mitja Marko.

Žak Petrič Grajfoner je njihov novi član. FOTO: Innea studio

Hkrati z videospotom skupina S.O.S. predstavlja novega člana Žaka Petriča Grajfonerja, ki je po sedmih letih zamenjal Primoža Krajnca. Mladi, komaj 20-letni Žak je študent klarineta na akademiji za glasbo v Gradcu in je do zdaj že igral z mnogimi narodnozabavnimi ansambli, piše pa tudi lastne skladbe. Nastopov s S.O.S. kvintetom se zelo veseli in komaj čaka, da se letošnja sezona začne.