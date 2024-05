Rock me, Amadeus! na mariborskem odru

Mariborska Drama je na odrske deske stare dvorane postavila veličastnega Amadeusa s še bolj veličastno scenografijo, ki je iz nekoč glavnega odra ustvarila amfiteater. Aleksander Popovski je največje delo Petra Schafferja iz 1979., ki je svetovni sloves doseglo z istoimenskim filmom iz leta 1984 ter uspešnico Rock me, Amadeus avstrijskega multiinštrumentalista in producenta Hansa Holzla - Falca, publiki mariborskega gledališča ponudil konec aprila. Gre za izmišljeno pripoved o življenju in rivalstvu med Antoniem Salierijem (Aleš Valič) ter Wolfgangom Amadeusom Mozartom (Žan Koprivnik).

Jure Ivanušič, s partnerico Nano Forte, bi lahko igral Amadeusa, saj velja za velikega poznavalca. FOTO: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

»Dokumentarna zgodovinska dejstva kažejo seveda drugačno naravo odnosa med skladateljema, toda zgodba oziroma govorice o 'sumljivih' okoliščinah Mozartove smrti, predvsem pa o Mozartovi božanski glasbeni nadarjenosti, so v času romantike, ki je oboževala pojem genija, postale mit (danes bi rekli teorija zarote) in kot takšne idealno gradivo za Shafferjevo dramsko obdelavo,« pravijo v SNG Maribor. Zasedbo sestavljajo še Julija Klavžar, Davor Herga, Matija Stipanič, Matevž Biber, Katarina Barbara Krnjak, Sofia Ticchi, Tina Rojko in Eva Mlakar Poštrak. Očetu Leopoldu Mozartu je glas posodil Boris Cavazza.