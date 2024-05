Ribice v stanovanju

Akvarij nam omogoča, da doma poustvarimo kotiček morja ali jezera, poleg tega pa ribice ne povzročajo hrupa, ne svinjajo po tleh, ne potrebujejo sprehodov. A to še ne pomeni, da jih lahko kar vržemo v vodo in pozabimo nanje. Nekaj pozornosti vendarle potrebujejo, seveda pa tudi primerno tehnično opremo.

Priprava akvarija pred vselitvijo rib je ključnega pomena.

Ribe potrebujejo velik akvarij s pokrovom, pri čemer moramo paziti, da je postavljen na mirnem mestu. Potrebovali bomo še grelnik, ki skrbi za uravnavanje temperature, nepogrešljiv je še sistem za filtriranje vode. Treba je izbrati primerno razsvetljavo. Po želji lahko dodajamo različne okraske in postavljamo rastline v akvarij, pri čemer se moramo pozanimati, katere so primerne za katere ribe.

Akvarij potrebuje tudi tehnično opremo.

Ribice se rade skrivajo pod kamenje in druge objekte. Če smo ustvarjalni, se lahko zabavamo z novimi in domiselnimi skrivališči zanje. Vsak teden moramo dodajati svežo vodo in poskrbeti, da bo akvarij čist. Na vsake dva do štiri tedne pa moramo povsem zamenjati vodo. Za nego akvarija in ribic obstaja vrsta pripomočkov, od mrežic prek pincet in škarjic do pametnih filtrov in elektronskih sistemov za kontroliranje nivoja kisika v vodi.

Paziti moramo, da je akvarij čist, in redno dodajati oziroma menjati vodo.

Voda ni nikoli kemijsko čista, ampak vsebuje več bolj ali manj raztopljenih snovi, ki določajo kemijske značilnosti vode: trdoto, pH-vrednost, prevodnost ipd. Pred zagonom akvarija in naselitvijo akvarijskih prebivalcev je pomembno, da vodo prej pripravimo.

Nikoli jih ne prijemamo z rokami, ampak jih lovimo s posebno mrežico.

Obstaja veliko različnih ribic, zato se je pri specializiranih trgovcih pa tudi na internetu dobro pozanimati, kakšne so optimalne razmere za želene ribice, da jim boste lahko ponudili kar najboljšo nego in ljubezen. Potrebujejo dovolj prostora za plavanje, pri čemer pa tudi velikost akvarija in temperatura vode vplivata na količino kisika v vodi in s tem na število rib, ki jih lahko imamo.

Ribicam je treba izbrati tudi primerno hrano.

Ko jih prinesemo domov, jih ne spustimo takoj v akvarij, ampak vanj najprej položimo transportno vrečko, da se temperatura vode v vrečki izenači s tisto v akvariju. Po kakih desetih minutah začnemo vodi iz vrečke počasi dodajati akvarijsko vodo. Na koncu ribice z mrežico odlovimo iz vrečke in jih spustimo v akvarij, vodo iz transportne vrečke pa zavržemo.