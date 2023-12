Razveselite sorodnike in prijatelje z unikatnimi domačimi voščilnicami

Letos so, kot smo že pisali, v modi praznični okraski iz naravnih materialov, če jih izdelamo sami, toliko bolje, v tem duhu pa se lahko lotimo tudi ustvarjanja voščilnic ter ovijanja in aranžiranja daril. Klasične voščilnice so v zadnjem času nekoliko utonile v pozabo, nadomestile so jih virtualne, a ponovno postajajo priljubljene; ko odpremo poštni nabiralnik in v njem nepričakovano zagledamo pisano ovojnico, je občutek namreč izjemno podoben tistemu, ko nas pod smrečico pričakajo darila, in se ne more primerjati z ikono za elektronsko pošto. Najlepše so seveda voščilnice, ki smo jih izdelali sami oziroma s pomočjo najmlajših.

Košček praproti je videti kot smrečica. FOTO: Getty Images

Nič hudega, če niso popolne ali takšne, kot smo si zamislili, vsaka bo unikatna in posebna, saj bomo vanjo vložili čas in trud. Za osnovo izberemo nekoliko trši papir in ga prepognemo, pazimo, da imamo na voljo tudi dovolj velike ovojnice, če bomo voščilnice pošiljali po pošti. Nato vklopimo domišljijo in dizajn voščilnice načrtujemo najprej v glavi, nato zberemo potrebne elemente in se lotimo ustvarjanja.

Pomaranče, vejice, praprot

Izjemno enostavne, a čudovite so voščilnice, ki jih okrasimo s posušenimi rezinami pomaranč. Sadeže narežemo na tanke kolute, debele približno milimeter do dva, položimo jih na papirnato brisačko, jih z drugo pokrijemo in počakamo približno pol ure, da bosta vpili odvečno tekočino. Večji pekač nato obložimo s papirjem za peko, po njem razporedimo rezine in jih za od tri do štiri ure postavimo v pečico, ki smo jo ogreli na 80 stopinj Celzija. Suhe pomaranče naj se nato še ohladijo in pripravljene so za uporabo. Na voščilnico jih razporedimo po želji, prilepimo in dodamo še kakšen element, denimo zlate ali srebrne zvezdice, nageljnove žbice, bleščice in podobno.

Namesto vejic ciprese lahko uporabimo tudi rožmarinove ali smrekove iglice. FOTO: Getty Images

Če v okolici hiše raste cipresa, voščilnico izdelamo iz njenih vejic. Naberemo čim manjše, na papir z lepilom narišemo obliko smrečice ter nanj razporedimo vejice ciprese. Če želimo bolj košato smrečico, vejice prilepimo v dveh plasteh, nato nanje dodamo še perlice, manjše zvezdice in druge majhne okraske.

Elegantna in izjemno enostavna voščilnica bo nastala tudi zgolj s pomočjo vejice praproti. Med sprehodom po gozdu izberemo čim lepšo, doma pa jo nato prilepimo na voščilnico, ki je lahko nevtralnih barv, še posebno praznična pa bo rdeča.

Za bolj igrivo voščilnico se odpravimo v prodajalno s pripomočki za ustvarjanje, kjer kupimo male cofke različnih barv. Poljubno jih razporedimo po papirju, ko smo s postavitvijo zadovoljni, jih prilepimo, nato pa v roke vzamemo črn ali zlat flomaster ter od enega do drugega cofka narišemo vijuge. Dobili smo tridimenzionalne praznične lučke.

Cofki kot igrive praznične lučke. FOTO: Getty Images

Če bomo voščilnice najdražjim izročili osebno, skupaj z darilom, poskrbimo, da se bo oboje skladalo, obdarjenci bodo zagotovo nadvse očarani.