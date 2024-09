Razdelili 3000 kosov štrudlja

Bilo je kar 58 različnih vrst štrudlja: tradicionalni jabolčni, skutni z rozinami, korenčkov s skuto in jabolki, jabolčni z vaniljevim pudingom, jesenski (bučkin), slivov s temnim pivom, manjkal ni niti bučkin z jabolkom in skuto,« nam navdušeno pove Mateja Žaren, ambasadorka in promotorka praznika zavitkov 2. Štrudeljfesta, ki je minulo nedeljo potekal v Šentvidu pri Stični.

Pekli so tudi trije moški. FOTO: Gašper Stopar

Letos ga je organiziralo novo Društvo za promocijo sodelovanja in povezovanja pri družabnih dogodkih v občini Ivančna Gorica. Glavni akterki kulinarično-predstavitvenega dogodka sta bili predsednica društva Mojca Šumer in Mateja Žaren, pomagali so še Svet Krajevne skupnosti Šentvid pri Stični ter gasilci PGD Šentvid pri Stični. »Pomagali so, da smo dogodek izpeljali. Res ne vemo, kako se jim bomo zahvalili,« nam je povedala Mateja. Na prireditvi so svoje kulinarične dobrote in gostoljubnost predstavili krajevne skupnosti iz občine Ivančna Gorica, lokalna turistična društva, turistične kmetije, vinarji, sadjarji, zeliščarji, čebelarji, rokodelci in celo društva iz sosednjih občin.

Obiskovalci so lahko poskusili več kot 40 vrst te priljubljene jedi.

Andreji nagrada občinstva

Obiskovalci so lahko poskusili več kot 40 vrst te priljubljene jedi. Poseben zavitek presenečenja je pripravila Anja Fir, superfinalistka oddaje MasterChef Slovenija 2023. V dobrih dveh urah in pol so vse porcije pošle, organizatorji so razdelili kar 3000 degustacijskih kosov. Kulturni program je bil bogat, prisotne sta pozdravila in nagovorila župan Dušan Strnad ter predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič.

Andrejin je zmagal med obiskovalci. FOTO: Gašper Stopar

Ob koncu so podelili priznanja najboljšim po izboru strokovne komisije, in sicer v kategoriji tradicionalnih jabolčnih štrudljev, v kategoriji sodobnih različic z novimi okusi ter v kategoriji za najboljši štrudelj po izboru obiskovalcev. Med inovativnimi je zmagala družina Bijec iz KS Šentvid pri Stični, med klasičnimi Ani Čož (KS Višnja Gora), po izboru obiskovalcev pa je najboljšega spekla Andreja Vesel. Sodelovali so celo trije moški in se, smo izvedeli, zelo izkazali. Eden od njih naj bi peko začel sredi noči, ob enih zjutraj.