Ranko Babić priznava: Po desetih letih mi ni nič lažje

S predstavama Moška copata in Kriza srednjih let je Ranko Babić v desetih letih dosegel izjemen uspeh – več kot 630 ponovitev in skoraj 200.000 obiskovalcev. Številno občinstvo, ki ga je v teh letih nasmejal do solz, hoče še, zato se priljubljeni komik na odre podaja z zadnjim delom trilogije o svojem življenju, njegovih lepotah in tegobah, ki ga je naslovil Alpski Ranko. Predstava je predpremiero doživela v Žalcu, kjer je jezičnega Ljubljančana poleg navdušenih obiskovalcev pričakala tudi torta, saj je ravno tisti dan dopolnil 42 let.

Na veliko veselje občinstva se vrača na odre z novo zabavno predstavo Alpski Ranko. FOTO: Marko Delbello Ocepek

»Ko smo se dogovarjali okrog termina za predpremiero, se mi je sprva zdelo dobra ideja, da bi se zgodila ravno na moj rojstni dan. Ko je ta dan napočil, pa mi je bilo kar malce žal in sem si rekel, kaj mi je bilo tega treba. Bil sem pod norim pritiskom zaradi teksta in potreboval sem mir. Lahko si predstavljate, da se na osebni praznik nisem mogel izolirati. Ljudje so pisali sporočila in telefon je ves čas zvonil. Počitek pred večernim dogodkom je torej odpadel. Sicer pa se mi zdi, da mi je ta kaos na neki način pomagal, saj sem bil zvečer precej sproščen,« se zasmeji komik.

Stres in uspeh gresta z roko v roki

In kako so ljudje sprejeli novo predstavo, v kateri mu družbo dela prav tako izvrsten in izkušen komik Admir Baltić? »Pri prvih ponovitvah sem vedno skromen in tega ne pravim kar tako. Konec koncev sta bili Moška copata in Kriza srednjih let zelo uspešni in pri tretji predstavi sem začel precej previdno. Na predpremieri sem hitro začutil odlično energijo ljudi in začel uživati. Priznati moram, da sem zelo zadovoljen,« si je oddahnil. Čeprav je že zelo izkušen, je vsak nov začetek stresen in težak.

V novi predstavi govori tudi o ženinem vstopu v štirideseta, ki so mu menda dala vetra. FOTO: Marko Pigac/Pigac.si

»Morda je videti drugače, a nisem povsem sproščen. Pred kratkim so mi rekli, da smo že prodali 5000 vstopnic, mene pa je prešinilo, da je toliko ljudi plačalo za predstavo, jaz pa sploh še nisem stal na odru. Človek je lahko zaradi takšnih informacij pod velikim pritiskom,« se namuzne. Pričakovanja ljudi je treba upravičiti, meni 42-letni komik. »Seveda pa sem po drugi strani zelo vesel. Kljub temu sem človek stare šole, ki meni, da če sem ljudem nekaj prodal, jim moram potem dostaviti dobro stvar. Sicer pa je očitno že tako, da gresta uspeh in stres z roko v roki,« doda.

Na začetku kariere ni imel česa izgubiti

Slavljenca Ranka so 20. septembra na predpremieri v Žalcu razveselili s torto. FOTO: facebook

Izkušeni komik nam še zaupa, da kljub veliki kilometrini v komediji pri ustvarjanju ni povsem brez skrbi. »Najbolj sproščen sem bil na začetku kariere. Kot nekdo, ki ga ni poznalo veliko ljudi, nisem imel česa izgubiti. Še vedno menim, da so najboljše tiste prve stvari, ki jih človek naredi. Enako je z glasbeniki. V prvih letih nastanejo največje uspešnice, nato pa te pridejo le še na vsakih nekaj let. Danes mi ni lažje ustvarjati. Med pisanjem tretje predstave sem se vprašal, o čem naj še govorim. Zdelo se mi je, kot da sem že vse povedal,« je iskren.

Življenje pa je zanimivo in polno nepozabnih pripetljajev, s čimer se mož in oče dveh hčera, od katerih je ena najstnica, še kako strinja. Čeprav že komaj čaka, da se poda na turnejo z Alpskim Rankom, bo tokrat veliko previdnejši, kot je bil pred leti. »Nič več ne bom imel po 25 predstav na mesec, saj tega fizično ne zdržim več. Poleg tega si želim biti prisoten doma. V vse skupaj se podajam z malce bolj odraslo mentaliteto, in ne na glavo, saj sem bil že večkrat blizu izgorelosti. Tega si ne želim več,« še pravi priljubljeni komik.