Radijska voditelja združila moči

Člani Ansambla Tomaža Rota so ob nedavnem materinskem dnevu posneli priredbo pesmi Ljubezen mamina, ki jo je v originalni izvedbi pel in igral izjemno nadarjeni ljudski godec Franc Flere. »Vsem mamam smo želeli podariti nekaj posebnega in se jim zahvaliti za vso ljubezen, ki nam jo dajejo. In v sodelovanju z Niko Svetlin nam je to uspelo,« je ob izdaji skladbe dejal Tomaž Rot, ki vodi ansambel.

Strast in ljubezen

Gre za priredbo pesmi, ki so jo izvajali Ansambel Franca Flereta in Dobrepoljski fantje. Dvoma o sodelovanju ni bilo, saj so se stvari iztekle na najboljši možen način, k sodelovanju so namreč povabili kar vnukinjo (in radijsko voditeljico) zdaj že pokojnega Franca Flereta, pevko Niko Svetlin. »Dobro se spominjam vikendov, ko se je naša širša družina zbrala pri njem v Trebnjem. Ob polni mizi hrane in pijače nikoli ni manjkalo dobre volje, prijetnih pogovorov in seveda glasbe,« pove Nika.

In doda, da je bila glasba strast njenega dedka, harmonika pa njegova velika ljubezen. »Nič ni bilo lepšega kot poslušati njegovo petje in igranje, ki je napolnjevalo njegov dom s toplino in veseljem. Res je bil pravi ljudski godec, ki je znal ljudi zbrati in jih povezati v eno,« se spominja. Ljudje radi rečemo, da so vrata vedno odprta, pravi in še, da je bilo pri njem v resnici tako. Njegov dom je bil odprt za vsakogar, ljudi je vedno sprejemal s toplim in iskrenim nasmehom. In tako so se ustvarili res lepi spomini, ki ostajajo še danes.

Pravljična dežela

Nika Svetlin in Alja Deželan sta zapeli v duetu. FOTO: Domen Svetlin

Čudovit pevski tercet, z Niko Svetlin in pevko Ansambla Tomaža Rota Aljo Deželan v ospredju, poslušalce popelje naravnost v mamin objem. Prelepi kadri s pogledom na slovenske gore poslušalcev in gledalcev v kombinaciji s skladbo Ljubezen mamina ne bodo pustili ravnodušnih. Videospot so posneli v osrčju Alp, v pravljični deželi ob vznožju Grintovca, na Šenkovi domačiji na Jezerskem, ki je stara več kot 500 let. Poleg Fleretove vnukinje Nike pa lahko v videospotu vidimo še dve gospe, nekdanjo ženo Franca Flereta, gospo Dragico, in njuno hčer Ireno, torej Nikino mamo.

Čeprav nas je Franc Flere leta 2017 zapustil, je njegova glasba še vedno živa.

Ob družinskem pregledovanju starih plošč in fotografij so na snemanju tekle tudi solze sreče in ponosa. »Ko sem prejela vabilo Ansambla Tomaža Rota, sem bila navdušena. Še bolj pa moja mami, ki si je vedno želela, da bi očetova glasba še dolgo živela. Mislim, da bi bil moj dedek zdaj zelo ponosen na moje delo. Ustvarili smo spomin, ki bo imel v mojem srcu vedno posebno mesto,« sklene Nika. Čeprav nas je Franc Flere leta 2017 zapustil, je njegova glasba še vedno živa.