Deseti rojstni dan naših in vaših Nedeljskih novic na žalost sovpada s krizo, ki jo vsakodnevno spremljamo na vzhodu Evrope v Ukrajini. Tam poteka prava vojna, potem ko so ruski vojaki vdrli na ukrajinsko ozemlje. Lahko rečemo, da je bilo celotno desetletje, v katerem izhaja naš časopis, čas dramatičnih dogodkov in sprememb. Nedeljske novice so začele izhajati v zanimivem, celo dramatičnem letu 2012. Ko je izšla prva številka, še ni minilo niti mesec dni od prisege nove slovenske vlade, ki jo je sestavil Janez Janša, pa čeprav njegova stranka ni bila zmagovalka na volitvah. Zmagovalcem, Zoran...