Prvi gorenjski ris Tris bo kmalu dobil družbo

Projekt Life Lynx, s katerim želi mednarodna ekipa strokovnjakov v slovenski in hrvaški del Dinaridov ter del slovenskih in italijanskih Alp doseliti 14 novih risov iz Romunije in Slovaške, se zanesljivo bliža zastavljenemu cilju. Letos se je v 18 zabojnih pasti namreč ujelo že pet teh zveri, kar pomeni, da jim manjkata le še dve. Slovaška samica ob ujetju FOTO: JAKUB KUBALA ​Če smo v zadnjih dveh letih lahko ugotavljali, da so v Slovenijo uspešno preselili štiri, na Hrvaško pa tri rise, in da so nekateri že zaplodili potomce (Goru s slovensko risinjo Tejo že dvakrat), pa je letošnja zimsko-sp...