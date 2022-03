Zaklonišča, ki smo jih pridno gradili v prejšnji državi in svetovni ureditvi, ko je bilo rožljanje z (atomskim) orožjem pogostejše, so zaradi razmer v Rusiji in Ukrajini nenadoma znova aktualna. Le upamo lahko, da jih ne bomo zares potrebovali, toda nevarnost se je prebudila in postala bližja, kot bi si želeli. Po strmoglavljenju vojaškega brezpilotnega letalnika na območje zagrebškega Jaruna ni pomembno, kdo ga je izstrelil ter ali je šlo za nesrečo ali namerno dejanje. Smo znotraj dosega izstrelkov z vzhoda in morda – bognedaj – tarča naslednjega smrtonosnega drona. Zaklonišča p...