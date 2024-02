Prleški kvintet med poslušalce pošilja novo poskočno polko

Zasedba, ki pod imenom Prleški kvintet deluje že od leta 2003, med poslušalce pošilja novo skladbo z naslovom Ko dobiš otroke. Ansambel, ki domuje v Radencih, je v dveh desetletjih pustil sled, nastopili so in bili nagrajeni tudi na številnih narodnozabavnih festivalih.

Pred dvema letoma se je članstvo nekoliko spremenilo, danes pa peterico sestavljajo Daniel Prelog na klarinetu in saksofonu, Tomaž Rajh na baritonu, bas kitari in kitari, vokalist in kitarist Darko Novak, Aleš Kolmanič na harmoniki in klaviaturah, bobnar in vokalist Tadej Kavaš na trobenti, za piko na i pa je med fanti blažena razigrana vokalistka Sabina Lašič na flavti.

Ostajajo zvesti narodni noši.

Fante in dekle, tudi v prejšnji postavi, ko sta bila člana zakonca Sandi in Zdenka Šafarič, smo lahko spremljali na različnih glasbenih festivalih, med drugim so se pred petimi leti udeležili festivala Slovenska polka in valček. Nekdanja pevka Zdenka Šafarič je kot prva vokalistka v zgodovini ptujskega festivala kar dvakrat prejela Korenovo plaketo. Med večjimi uspehi ansambla so še dvakrat zapored nagrada za najboljši kvintet na 47. in 48. ptujskem festivalu. Leta 2018 so postali absolutni zmagovalci festivala v Oplotnici s polko Prleška pravljica, istega leta pa so izdali istoimensko drugo zgoščenko.

Trud, ki je bil vložen v glasbo, je članom odprl mnoga vrata in jim omogočil sodelovanje s slovenskimi komponisti in tekstopisci. Tokrat so moči združili z Igorjem Podpečanom, ki je avtor glasbe nove poskočne polke Ko dobiš otroke, obenem je poskrbel za aranžma in je pod skladbo podpisan kot producent. Besedilo je ustvarila Andreja Rajh, medtem ko so skladbo izdali pri založbi Trstenjak, katere vodja je avtor številnih besedil Matej Trstenjak. Je pa polka Ko dobiš otroke zelo živahna in nagajiva. »Tudi sami radi delamo otroke,« se pošalijo fantje in dekle in pridno ustvarjajo nove melodije, ki jih bodo kmalu predstavili zvestim poslušalcem.